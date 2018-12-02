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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)
02.12.2018 - 17:20, Son Güncelleme:

"Benim için yaş farkı önemli değil" dedi... Sonrası ibretlik

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"Benim için yaş farkı önemli değil" dedi... Sonrası ibretlik

DENİZLİ’nin Çivril ilçesinde Süleyman Önal (53), aracılar tarafından evlenme vaadiyle tanıştırıldığı Pınar Y. ve yakını olduğu ileri sürülen kişiler tarafından 22 bin lira dolandırıldı. Önal’ın şikayeti üzerine jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çivril’in kırsal Kızılcayer Mahallesi’nde çiftçilik yapan, 3 yıl önce eşinden boşanan Süleyman Önal’a, mahallede tanıştığı bir kişi, tekrar evlenmek istemesi halinde aracılık edeceğini söyledi. Önal da bu teklifi kabul etti. Önal, 30 Kasım’da gittikleri Hatay’ın Antakya ilçesinde bu kişi aracılığıyla Pınar Y. ve ağabeyi olduğu söylenen bir kişi ile tanıştı. Önal’ın aralarında 18 yaş olduğunu hatırlattığı Pınar Y., iddiaya göre, "Benim için yaş farkı önemli değil. Mutlu olayım yeter" dedi. Evlenmeyi kabul etmesi üzerine Önal, toplam 3 bin 600 lira değerinde altın yüzük ve küpe aldı. Süt parası olarak da ağabeyi olarak tanıtılan kişiye 7 bin lira nakit ile 7 bin lira değerinde altın bilezik verip, Pınar Y. ile memleketi Çivril’e döndü.

Önal daha sonra yaşananları ise şöyle anlattı:

"P.Y., Çivril’e gelmemizden sonra evde hasta olduğunu söyledi. Kendisini hastaneye götürüp, muayene ettirdim. Sağlık durumu iyiydi. Eve döndükten sonra telefonla konuşmaya başladı. Kiminle konuştuğunu sordum. Kardeşleriyle konuştuğunu söyleyip, bahçeye çıkarak benden uzaklaştı. Telefonla konuşuyormuş gibi yapıp, sokağa çıktı. Burada, kendini bekleyen otomobile binerek kaçtı. Kendisinden bir daha haber alamadım, telefonlarıma da cevap vermedi. Dolandırıldığımı, kaçtığında anladım. Bunlar 6- 7 kişilik çete. Aracısı, taksicisi, ’Ağabeyiyim’ diyen de, ’ablasıyım’ diyen de şebeke. İnsanları hassas oldukları yerlerden yakalayıp dolandırıyorlar. Beni dolandırıldılar, başkası kanmasın bunlara."

Yaptığı diğer masraflar ile toplam 22 bin lira doladırıldığını belirten Önal, soluğu jandarmada alıp, şikayetçi oldu. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Son 24 saatte ne oldu? (02.12.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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