“BENİM derdim Türkiye. Çılgın projeleri vardı Kanal İstanbul. Kanallar, köprüler, tüneller iyi şeydir. İkinci köprüyü Özal, üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de İnce yapar. Bunlar kolay. Benim en çılgın projem huzur içinde, beraber yaşamak.



Fransız çıkmış kutsal kitabımıza dil uzatıyor. Senin haddine mi sen kimsin? Şundan emin olun; 24 Haziran akşamı Muharrem İnce cumhurbaşkanı. Önce içeride birlik sonra Fransa, Putin hepiniz geleceksiniz, hepinizle sonra görüşeceğiz.



Sayın Erdoğan, tek dertleri beni indirmek istiyorlar diyor. Benim seninle derdim yok. Benim derdim Türkiye. Ben diyorum ki, sen indiğinden dolar inecekse, Euro inecekse, faiz inecekse, mazot parası inecekse, benzinin fiyatı inecekse, in be kardeşim sen de. Sen 80 milyondan daha mı değerlisin?



Birileri beni kandırmayacak, ben de milletimi kandırmayacağım. Önümüzdeki dönem sloganımız ‘İnce eleyip, sık dokuyacağız’. İnanın ben konuştukça bunlar yakında ince hastalığa yakalanırlar.



BAŞÖRTÜSÜ MESAJI

Şimdi bir korku salıyorlar, korku şu: Muhafazakârlara diyorlar ki, bütün ehil insanlara ‘Bizim dönemimizde bazı haklarınız oldu başörtüsü konusunda. Bak bu Muharrem İnce seçilirse kaybedersiniz bu haklarınızı’. Bakın buradan muhafazakâr kardeşlerime sesleniyorum. İster evinde, ister dışarıda tak, ister devlette tak. Bu mesele milletin meselesi olmaktan çıkmıştır. Nerede istiyorsan başörtüsünü orada tak, ama bunu siyasetin sıcak malzemesi yaptırmam.



Kapı kapı gezmeye var mısınız? Tamam mı? Bak bu tamam var ya bu işi bitirecek. Bu tamam bu işi bitirecek. Süper, bu iş bitti.



(CHP’den cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Yılmaz Büyükerşen, İlhan Kesici, Abdüllatif Şener’i kast ederek) Dördümüz geldik buraya meydana çıktık dedik ki arkadaş biz buradayız. Peki Erdoğan Abdullah Gül ile sahneye çıkabilir mi? Partiyi beraber kurduğu Ertuğrul Yalçınbayır ile çıkabilir mi? Herkesi kırdı döktü.”



DEMİRTAŞ'A CEZAEVİ ZİYARETİ

MUHARREM İnce, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı, tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Muharrem İnce, dün miting yaptığı Edirne’de şehir merkezine girmeden Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gitti. İnce’nin Demirtaş’ı ziyareti öncesi cezaevine yaklaşık 4 kilometre mesafede jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası kuruldu. İnce cezaevi ziyaretinin ardından, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı’nın aralarında bulunduğu partililer ve eski bakanlardan Abdüllatif Şener’le yemek yedi.



Burada kısa bir açıklama yapan İnce, Demirtaş ile cezaevindeki görüşmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğünü belirterek “Sayın Karamollaoğlu ile görüştüm, Sayın Akşener ile görüştüm, Sayın Demirtaş ile görüştüm. Aday olan herkesle görüşmek istiyorum, başarılar diliyorum” dedi.



DEMİRTAŞ’TAN TEŞEKKÜR

Demirtaş da İnce’nin ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada şu görüşleri dile getirdi: “Ülkemizde uzun süredir, her alanda yaşanan adaletsizlikler seçim sürecinde de devam ediyor. Sayın İnce’nin bu ziyaretini hem bu adaletsizliklere benim şahsımda dikkat çekilmesi hem de siyasi nezaket açısından önemli ve anlamlı buluyorum. Umuyor ve diliyorum ki, bu adaletsiz yarışa rağmen seçimler demokrasinin, özgürlüklerin ve barışın önünü açacaktır.



Yine, seçim kampanyasında adayların ve partilerin kullanacakları yapıcı dil ve üslubun, toplumsal kutuplaşmayı ortadan kaldırmaya önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Sayın İnce’nin bu ziyareti, seçmenlerimize yönelik siyasi bir mesajdan öte siyasi zarafet içeren insani bir dayanışma örneğidir. Kendisine ve diğer adaylara başarılar ve kolaylıklar diliyor, ziyareti ve insani dayanışması nedeniyle Sayın Muharrem İnce’ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Seçimlerin ülkemiz ve halkımız için hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”