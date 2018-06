GURURLA SÖYLEYİN

Bu ülkede her vatandaşımız, Kürt’ü, Türk’ü, Çerkez’i, Arap’ı, Türkmen’i, hepsi birinci sınıf vatandaşımızdır, başımızın tacıdır. Tek bir insanımızın gönlünün kırılmasına asla razı olamayız. Kuzey Irak’ta akrabalarınız var, Kürt kardeşlerimiz var. Suriye’nin kuzeyinde Kürtler, Araplar, Türkmenler var, değişik etnik gruptan insanlar var. Bizim Kürt kardeşlerimizle ilgili bir derdimiz, onlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Bin yıldır biz bu topraklarda beraber yaşıyoruz. Benim de geçmişim Kürt. Kürtlüğünüzle gurur duyun, Kürt olduğunuzu gururla söyleyin. Bunun için hiç kimse size bir şey yapamaz.



(AK Parti göreve geldiğinde bölge insanının Kürtçeyi konuşamadığını, Kürtçe televizyon yayını bulunmadığını söyleyerek) Şimdi ne var? TRT Kürdi var. İnsanlar kendi anadilini konuşabiliyor, üniversitelerde seçmeli dil olarak, okullarda Kürtçe öğretiliyor. İnkar politikasını terk eden, asimilasyon politikasını rafa kaldıran, doğusuyla batısıyla Kürt’üyle biz biriz, beraberiz, birlikte Türkiye’yiz diyen bir AK Parti var, bir Erdoğan var.



(Teröristlerin hendek olaylarında bölgeyi yerle bir ettiklerini vurgulayıp) Ne oldu? Bir sürü insan mağdur oldu, bir sürü kardeşimizin hayatına mal oldu, şehitlerimiz oldu. Kim kazandı? Kimse kazanmadı. Şimdi o yıkılan evlerin tamamı yapıldı. PKK denilen alçak örgütün Kürtler diye bir sorunu yok. Sorun ne? Kürt kardeşlerimizin PKK diye bir sorunu var. İşin adını doğru koyalım. Bunlar, Kürtlerin de Türklerin de bütün masum insanların başının belasıdır.



Türkiye partisi olacağım diye HDP, sizden destek istedi değil mi? Siz de inanıp oy verdiniz. Sonra ‘Kandil’in emrindeyiz’ dediler. Van’ın değil, Kandil’in emrinde olanlara dersi verecek misin Van? Oyu Kürt kardeşlerimden alıp Kandil’e selam duracaksın. Yok böyle bir şey. Etnik kimliğinizi kullanarak, sizin çocuklarınızı bunlar dağa çıkarmadı mı? Ellerine silah tutuşturmadı mı? Artık yavrularımızı dağa çıkaramıyorlar.



BEDELLİ YORUMU: MUTLAKA ÇÖZÜM GETİRECEĞİZ

Başbakan Binali Yıldırım, dün akşam katıldığı televizyon programında bedelli askerlikle ilgili soru üzerine, şunları söyledi: “Seçimden önce bedelliyle ilgili zaten bir çalışmaya zaman yok, yapılamaz. Ama bunun bir sorun olduğunu biliyoruz. Niye sorun? Askerlik çağına gelmiş 5 milyondan fazla gencimiz var. Bu gençler diyor ki ‘Bizi askere alın. Bir an önce askerliğimizi yapalım ondan sonra da düzenimizi kuralım. Biz diyoruz ki ‘Kusura bakmayın alamayız, bekleyin.’ Yaş 21 oluyor, 22-23-25-30 oluyor, alamıyor çünkü ancak yılda 350 bin kişi alabiliyoruz. 5 milyondan fazla 5,5 milyona yakın. Eğer bu kadar alırsak her sene, 15 sene bu yığılmayı ortadan kaldıramayız. Bu sorun vatandaşlarımızın sorunu değil. Onların bu işte hiçbir kabahati yok. Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza. Onun için mutlaka buna bir çözüm getireceğiz.