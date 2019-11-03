‘Beni tehdit ediyor’
BEŞİKTAŞ Spor Kulübü’nün eski başkanı merhum Mehmet Üstünkaya’nın kızı Aslı Üstünkaya ile 7 yıl önce boşanan Türkiye Jokey Kulübü’nün eski başkanı Yasin Ekinci’nin oğlu Volkan Ekinci arasında sular durulmuyor.
Daha önce iştirak nafakası ve diğer masrafları ödemediği iddiasıyla Ekinci aleyhine 436 bin lira tutarında 5 ayrı icra takibi başlatan Aslı Üstünkaya, bu defa mesajla tehdit edildiği iddiasıyla eski eşinden şikâyetçi oldu. Volkan Ekinci hakkında İstanbul 40’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde tehdit suçundan 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hâkim karşısına çıkan sanık Volkan Ekinci, “O mesajları ben attım. İki çocuğumuz vardı. İki velayet davasını da kazandım. Boşandıktan sonra eski eşim 2012’de eve bir yıllığına geri döndü. Ona bu bir yıl içinde her ay 15 bin lira ödedim. Bunu elden yaptığımı düşünüyordum. Ancak sonradan dekontları buldum. Buna rağmen ödediğim paraları benden ikinci kez isteyince buna feryat ettim” dedi. Mahkeme icra dosyalarının istenmesi için duruşmayı erteledi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle