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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özge EĞRİKAR / İSTANBUL
03.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Beni tehdit ediyor’

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
‘Beni tehdit ediyor’

BEŞİKTAŞ Spor Kulübü’nün eski başkanı merhum Mehmet Üstünkaya’nın kızı Aslı Üstünkaya ile 7 yıl önce boşanan Türkiye Jokey Kulübü’nün eski başkanı Yasin Ekinci’nin oğlu Volkan Ekinci arasında sular durulmuyor.

Daha önce iştirak nafakası ve diğer masrafları ödemediği iddiasıyla Ekinci aleyhine 436 bin lira tutarında 5 ayrı icra takibi başlatan Aslı Üstünkaya, bu defa mesajla tehdit edildiği iddiasıyla eski eşinden şikâyetçi oldu. Volkan Ekinci hakkında İstanbul 40’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde tehdit suçundan 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hâkim karşısına çıkan sanık Volkan Ekinci, “O mesajları ben attım. İki çocuğumuz vardı. İki velayet davasını da kazandım. Boşandıktan sonra eski eşim 2012’de eve bir yıllığına geri döndü. Ona bu bir yıl içinde her ay 15 bin lira ödedim. Bunu elden yaptığımı düşünüyordum. Ancak sonradan dekontları buldum. Buna rağmen ödediğim paraları benden ikinci kez isteyince buna feryat ettim” dedi. Mahkeme icra dosyalarının istenmesi için duruşmayı erteledi.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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