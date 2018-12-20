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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ADANA (İHA)
20.12.2018 - 10:13, Son Güncelleme:

Adana'da tuhaf olay! ‘Beni kadın kılığına girip öldürmeye çalıştılar’

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Adana'da tuhaf olay! ‘Beni kadın kılığına girip öldürmeye çalıştılar’

Askerden izne gelen genci silah ve bıçakla yaraladığı ileri sürülen 2 kişi tutuklandı. Tutuklanan kişilerin yeğeni Huriye G. "Beni kadın kılığına girip öldürmeye çalıştılar. Bende şikayetçi olunca 21 yıl hapis cezası alan şahıs şikayetimden vazgeçmemi istedi, vazgeçmeyince dayılarıma bu iftirayı attılar" dedi.

Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1099. Sokak'ta 17 Aralık günü meydana geldi. İddiaya göre, Diyarbakır’da vatani görevini yapan Abdi G. (21) izin alarak Adana’ya ailesini ziyarete geldi. Ailesiyle birlikte evlerinin avlusunda oturduğu sırada kar maskeli 4 kişi baskın yaptı. Silahla ve bıçakla yaralanan Abdi G. hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmayan Abdi G., bir gün sonra polis merkezine gelerek verdiği ifadede kendisini A.K. ve İ.K.’nin vurduğunu, diğer 2 kişiyi tanımadığını söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

A.K. ve İ.K.’nin tutuklanmasının ardından yeğenleri Huriye G., dayılarına iftira atıldığını ileri sürdü. Huriye G., kendisini yaklaşık 13 ay önce kadın kılığına giren Salih G.’nin bıçakladığını, bu olaydan ve ablasına yapılan döner bıçaklı saldırıdan dolayı Salih G.’nin 21 yıl hapis cezası aldığını belirterek, "Bu şahıslar benim bu davadan vazgeçmemi istediler. Ben de davadan vazgeçmeyince bizi tehdit etmeye başladılar. Bu yaralanan genç de Salih G.’nin akrabası oluyor. Bu genci babası Mehmet G. kendisi hafif şekilde yaraladı, benim dayılarımın üzerine suçu atarak bizden intikam almaya çalışıyorlar. Ancak iki dayımın da evde olduğunu belgeleyen deliller var. Onları ortaya koyup bunların bize attığı iftirayı ortaya koyacağız. Bu delilleri bulduktan sonra bu aileye bize iftira atmaktan suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

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