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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet ÇİL/DHA
25.10.2018 - 14:47, Son Güncelleme:

'Beni evime götür' diye yalvardı ama... Tacizci taksici davasında şok ifadeler

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'Beni evime götür' diye yalvardı ama... Tacizci taksici davasında şok ifadeler

MUĞLA’nın Datça ilçesinde müşteri olarak aracına aldığı genç kadını elle taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan taksi şoförü tutuksuz sanık İbrahim Haner (53), ’cinsel saldırı’ ve ’cinsel amaçla hürriyetten yoksun kılma’ suçlarından 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Datça ilçesi İskele Mahallesi’nde yaşlı bir adamın bakıcılığını yapan E.T.T. (31), geçen yıl 17 Eylül günü saat 23.00 sıralarında, eski Datça Mahallesi’ndeki evine gitmek üzere bir taksiye bindi. Yaşlı adamın yakınlarının telefonla çağırdığı taksinin ön koltuğuna oturan E.T.T., bir süre sonra şoförün evin sokağına dönmek yerine yoluna devam ettiğini fark etti. E.T.T.. taksi şoförü İbrahim Haner’i yanlış yöne gittiği konusunda uyardı. Ancak İbrahim Haner, iddiaya göre "Ne var işte seni biraz gezdireceğim" dedi. Kendisini evine bırakmasını isteyen E.T.T., bu sırada cep telefonunun ses kayıt tuşuna bastı.

"Beni evime götür" diye yalvaran genç kadına İbrahim Haner, "Birlikte bira içelim, sonra götürürüm" karşılığını verdi. Genç kadının bacakları ve göğsüne dokunan İbrahim Haner, E.T.T.’nin tüm yalvarmalarına karşılık, yoluna devam etti. Bu sırada İbrahim Haner’i, kadının bakıcılık yaptığı yaşlı adamın oğlu telefonla aradı, E.T.T.’yi evine bırakıp bırakmadığını sordu. İbrahim Haner eve bıraktığını söyleyince E.T.T., yaşlı adamın yakınlarına mesaj göndererek, taksicinin yalan söylediğini iletti. Bunun üzerine yaşlı adamın oğlu, taksi şoförünü arayıp, E.T.T.’yi evine bırakmasını sağladı. Sonrasında E.T.T., İbrahim Haner’den şikayetçi oldu, ses kaydını da delil olarak verdi. Gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırkaılan İbrahim Haner hakkında, Datça Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Tutuksuz sanık İbrahim Haner’in katılmadığı son duruşmada hazır bulunan E.T.T., şikayetçi olduğunu tekrarlayıp, taksi şoförünün cezalandırılmasını istedi. Kadın hakim Nihal Erkılıç, sanığa ’cinsel saldırı’ suçundan 4 yıl 7 ay, ayrıca ’cinsel amaçla hürriyetten yoksun kılma’ suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere toplam 6 yıl 5 ay 15 gün ağır hapis cezası verdi.

 

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