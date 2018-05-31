Benekli'yi Pamuk buldu

Yağmur, anneannesinin Pamuk, Benekli ve Şerafettin isimli üç kedisinden birinin kaybolduğunu fark etti. Benekli’yi her yerde aradılar, ancak bulamadılar. Yağmur, hemen boş bir kağıt alıp Benekli’nin resmini çizdi. Yanına boy ölçüsünü yazdı, nasıl bir kedi olduğunu da tarif etti. “Kedimi gördünüz mü” diye yazdığı kağıdı, yaşadığı yerin yakınlarında bulunan direklere astı.



Hürriyet’e konuşan Yağmur, “Anneannemin kedisi Benekli’yi bulamayınca, filmlerde gördüğüm gibi ilan hazırlamak istedim. Bilgisayar olmadığı için de resim çizdim. 4-5 tane yaptım. Birazcık az oldu ama çok sık geçilen, göz önünde yerlere astım” dedi.



SOSYAL MEDYADA KAMPANYA

Kağıda anneannesinin telefon numarasını yazmayı da unutmadı. Bu çizimleri gören insanlar, ilanın resmini çekerek sosyal medyada paylaştı. Herkes Benekli için seferber oldu ve sonunda afacan Benekli bulundu.



Yağmur’un babası Güven Kuruoğlu, “Bizim haberimiz bile olmadı. Bir sürü insan aramaya başlamış, sonra ben Twitter’da gördüm” dedi. Kızı Yağmur’un bir hayvansever olduğunu söyleyen baba, kızı için, “Kendisinin de bir kedi olduğundan şüpheleniyoruz” dedi.



Yağmur, ilanları astığı günün gecesinde İstanbul’a döndü. Ancak, Benekli ortalarda yoktu. Mukadder Sevim, Benekli ile beraber daha yavruyken sokakta buldukları Pamuk’un hareketlerini takip etmeye başladı. Bu iki kedinin hep beraber olduğunu anlatan Sevim, Pamuk’un onu Benekli’ye götürdüğünü anlattı. “O kaybolunca çok korktum” diyen anneanne, kedisine kavuşmanın mutluluğunu paylaştı: “Dünya sadece insanlar için değil. Burada her çeşit, Allah’ın yarattığı herkesin hakkı var. Hiçbir canlı acı çekmesin.”



