'Ben yoksam partide yok' diyenler... Kapı burada

HER CHP'Lİ DAVA İNSANI OLMALI

“Önce parti, şimdi de hanedan devletine dönüştürülen bir Türkiye’de yaşıyoruz. Bu rejimin adı tek adam rejimi, hanedan rejimi. Bu düzenin adı da haramilerin düzenidir. Bizim boynumuzun borcudur haramilerin saltanatını yıkmak... Her CHP’linin bir dava insanı olması gerekir. Dava insanı, ‘Ben yarın ne olacağım’ kaygısını taşımayan insandır. Davaya inanmayıp da ‘Ben ne olacağım, benim geleceğim ne olacak, milletvekilliğim garanti mi’ diye söylenenlerin dava insanı olmaya hakları yoktur. Bireysel çıkar peşinde koşanların bu partide yeri yoktur. Senin yerin CHP’nin kapısının dışıdır.



PARTİ ÜYESİ, PARTİ MİLİTANIDIR

Üye yapısının düzelmesi lazım. Ben şunu istiyorum, partinin üyesi parti militanıdır nokta. Parti üyeliği dişe diş mücadele eden kişidir. ‘Ben istediğim televizyon kanalına çıkarım istediğim gibi konuşurum.’ Konuşamazsın arkadaşım. Bugüne kadar ses çıkarmadım. Bundan sonra izin almadan çıkıyorsa bu partide yeri yoktur.”



AİLE HAYATIM BİTTİ

GENEL başkan dediğiniz kişi, gökten zembille inmiş bir kişi değil. Genel başkan olmak kolay değil ki. Aile hayatımız bitti bizim. Günün 24 saati çalışıyorum. Şunu rahatlıkla iddia ediyorum; Türkiye Cumhuriyeti’nde şu anda CHP Genel Başkanı’nın gösterdiği çabanın onda birini dahi diğer genel başkanlar göstermemiştir.



YENİ SİYASET TARZI

8 yıldan bu yana dar kadrocu siyaset anlayışı ile parti içi iktidar kavgasına odaklanmış alışkanlıklarla mücadele ederek yepyeni bir siyaset anlayışını yerleştirmeye çalıştım. Delege avcılığı ile siyaset yapanların bu ülkeye faydası yoktur. ‘Ben yoksam parti de yok’ anlayışı egemen olan arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımıza açık ve net şunu söylüyorum; ‘Ben yoksam parti de yok’ diyen arkadaşlar, kapı burada çıkıp gidebilirler. Parti kimsenin babasının malı değildir. ‘Ben ne olacağım’ kaygısıyla yola çıkanların, bu partide de partinin kültüründe de yeri yoktur.