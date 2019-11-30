‘Ben ölünce mi yardım edeceksiniz?’ diye yazmıştı... İnceleme başlatıldı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Ayşe Tuğba Arslan'ın boşandığı eşi tarafından öldürülmesi olayının incelenmesi için gerekli iznin verildiğini bildirdi.
Eskişehir'de yaşayan iki çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan (44), kocasından 6 ay önce boşandı. Ancak eski koca Yalçın Özalpay, Arslan’a yönelik tehdit ve hakaretlerini sürdürdü. Arslan, Eskişehir’de 11 Ekim günü kocasının satırlı saldırısına uğradı. 44 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Arslan, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nde toprağa verildi.
HSK'DEN, AYŞE TUĞBA ARSLAN CİNAYETİYLE İLGİLİ İNCELEME İZNİ
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Twitter hesabından, Arslan'ın öldürülmesi olayına ilişkin açıklamada bulundu.
Olayla ilgili tüm ayrıntıların, soruşturmayı yürüten Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:
"HSK olarak söz konusu hususun incelenmesi için gerekli izin verilmiştir. İnceleme sonucunda ihmali görülen kamu görevlileri hakkında gereğine tevessül olunacağı ve sonucun yine kamuoyu ile paylaşılacağı hususu saygı ile duyurulur.
Yargının tarafsız, hızlı ve adil işlediği, güven verdiği, birlik ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir hukuk devleti ve ülke çocuklarımıza borcumuz."
Boşandığı eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan ilgili soruşturmaları yürüten Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının basın açıklamasında tüm ayrıntılar kamuoyu ile paylaşılmıştır. pic.twitter.com/txCVHickHR— Mehmet Yilmaz (@mehmetyilmaz073) November 30, 2019
"BENİM ÖLÜMÜM GERÇEKLEŞİNCE Mİ YARDIM EDECEKSİNİZ?" DİYE YAZMIŞTI
Ayşe Tuğba Arslan'ın, son olarak 5 Temmuz 2019’da bir kez daha Ankara 2’nci Aile Mahkemesi’ne başvurarak şunları söylemişti:
“Boşanmış olduğum eski eşimden hâlâ şiddet ve ağıza alınmayacak hakaretlere maruz kalıyorum. Özalpay tarafından üzerime bir sürü borç bırakılmıştır. Maaşıma icra getirmiştir. Şu an kendisi oturmakta olduğu evdeki mobilyalarını bana ödetmektedir. Ve ben şu an maddi manevi çok zor durumdayım, çalışmıyorum. Defalarca şikâyet etmeme rağmen hiçbir sonuç alamadım. Uzaklaştırmam olduğu halde. Benim bu Yalçın Özalpay isimli şahısla ilgili başvurmadığım hukuki işlem kalmadı. Bu şahıstan tehdit alıyorum. Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz. Ben çok mağdurum.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle