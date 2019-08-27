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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
27.08.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

‘Ben Meryem Ana’yım’ dedi sahte senetle dev fabrikaya haciz yaptı!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
‘Ben Meryem Ana’yım’ dedi sahte senetle dev fabrikaya haciz yaptı!

Çok sayıda şirketin başına gelen ‘sahte senet oyunu’ bu kez 50 ülkeye ihracat yapılan bir fabrikanın başına geldi. Dolandırıcılık suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası alan Fatma T.’nin icraya koyduğu 3 milyonluk liralık senetler için fabrikanın banka hesapları dahil tüm varlıklarına haciz konuldu. Şirket avukatlarının savcılığa yaptığı suç duyurusu sonrası 3 milyon liralık 6 sahte senedi icraya koyan şebekenin üyeleri yakayı ele verdi. Aralarında, şirket sahibini tanıyan iki kişinin de olduğu 8 kişinin tüm görüşme kayıtları mercek altına aldı. Savcılığın soruşturma dosyasında şüpheli listesinde bir holding sahibi de yer aldı.

İSTANBUL Esenyurt’ta üretim yapan B. Kimya Temizlik Ürünleri Şti. için sancılı süreç bu yılın başında yaşanmaya başladı. B. Kimya’nın yanı sıra şirketin sahibi E.S. C. adına iki icra takibi başlatıldı. Kayıtlara göre hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan Fatma T. söz konusu takiplerin alacaklısı görünüyordu. İlk icra takibi 977 TL’likti. Şirketin sahibi E. S. C. bu takibe itiraz etti. Ancak esas şok 6 Şubat günü şirkete gelen haciz ile birlikte yaşandı. Bu kez icra takibinin tutarı 3 milyon liraydı. 500’er bin TL’lik 6 senedin alacaklısı yine Fatma T. görünüyordu.

FAALİYETLERİ DURMA NOKTASINA GELDİ
Bu haciz ile birlikte şirketin faaliyetleri durma noktasına geldi. Şirketin banka hesapları, araçları ve kayıtlı gayrimenkullerin tümüne haciz konuldu.  Şirket avukatları, gelen haciz sonrası 8 Şubat’ta Ankara 4.  İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak imzaya ve borca itiraz etti. Açılan hukuk davasının yanı sıra bir yandan da savcılığa başvuruldu.  İlk olarak senet alacaklısı olarak görünen Fatma T. ile ilgili bilgiler savcılık ile paylaşıldı. Savcılığın talimatı ile soruşturmayı derinleştiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği polisleri, telefon kayıtlarını mercek altına alarak şüphelilere birer birer ulaştı.

MERYEM ANA’YIM DEDİ
Baz istasyonu kayıtlarına bakılarak sahte senet organizasyonu yapan kişilerin hangi gün nerede ve ne zaman bir araya geldikleri belirlendi. Şüpheli olarak ifadesi alınan ve icra takibi yapılan şirketin sahibi E. S.Ç’yi de tanıyan Burhan T. ifadesinde özetle “Fatma T.’den 88 bin TL’lik bir alacağım vardı. Uzun süre sonra tesadüfen gördüm. Bana olan borucu-nu ödemesini istedim. Bana, elindeki çok sayıda çek ve senedi gösterdi. Ankara’dan da alacağı olduğunu söyledi. Birlikte bir çok kez Ankara’ya gidip geldik. E. S. Ç.’nin yanından ayrıldıktan sonra Fatma T.’yi aradım. Kendisine, ‘senin bu E. S. Ç. ile ne işin olur. Ondan nasıl bir alacağın olur’ dedim. Oda, ‘sen beni tanımıyorsun. Ben Meryem Ana’yım, Atatürk’ün ruhuyum’ gibi saçma sapan şeyler söyledi. Ben cevap alamayınca telefonu kapattım” dedi.

TAHSİLAT VAR DEDİ GELDİ
Banka dolandırıcılığı suçundan geçen Ocak’ta 11 yıl 8 ay hapis cezası alan Fatma T. (39) ise emniyet ifadesinde, kendisini yönlendiren kişinin Burhan T. olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Burhan T.’yi tanırım. Kendisi İstanbul’a yanıma geldi. Tahsilat işi olduğunu söyledi. Tahsilat işi ile ilgilendiğimi söyledim. Burhan T.’nin alacaklı göründüğü se-netleri ben icraya verdim. Bunu da Burhan T.’nin isteği ve bilgisi dahilinde yaptım. Müştekilerin icraya muhatap oldukları senetler bu senetler olabilir. İcra takibini avukat aracılığıyla başlattım. Avukat ise esasen Burhan T.’nin avukatıydı. İcra nasıl başlatıldı nasıl yürütüldü bilmiyorum. Tüm gelişmeleri Burhan T. takip ediyordu.” Soruşturma kapsamında ifadesi alınan avukat katibi Nebi E. ise, Fatma T. ile Ankara Adliyesi’nde tesadüfen karşılaştığını icra takibi işlemleri için kendisine yardımcı olduğunu  öne sürdü.

HOLDİNG SAHİBİ DE ŞÜPHELİ
Firma sahibi E. S. Ç. ise şikâyetçi olarak alınan  ifadesinde 3 milyonluk senet alacaklısı olarak görünen Fatma T.’yi tanımadığını belirterek “HTS raporlarına göre Fatma T.’nin en sık görüştüğü Burhan T. ve N. C. Y.’yi tanıyorum. Hatta Burhan T., aleyhime başlatılan haksız icra takibinden sonra ofisime gelip bana geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bana, Fatma T.’yi tanımadığını söyledi” şeklinde ifade verdi. Bilgi Teknoloji Kurumu’ndan gelen HTS  raporları ve baz istasyonu kayıtlarında tespit edilen holding sahibi N. C. Y. de 8 kişilik şüpheli listesinde yer aldı.

FİRMALAR DİKKATLİ OLMALI
Sahte senet olaylarının çok sayıda kişi ve şirketi olumsuz etkilediğine işaret eden Av. Murat Altındere “Müvekkil şirket, bu sahte senetler nedeni ile büyük zorluk çekti. İmza incelemesinde bilirkişi, sahteciliği ortaya çıkardı. Keza, şüpheliler arasındaki telefon arama kaydı ve baz istasyonu raporları bu şebekenin sahte senet işini nasıl organize ettiklerini ortaya koydu. Özellikle firmaların çok dikkatli olmasında yarar var. Savcılık soruşturması sonrası şüphelilerin hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz” dedi.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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