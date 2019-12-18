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Yüksel KOÇ / İSTANBUL (DHA)
18.12.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

"Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" dedi... Ortalığı birbirine kattı

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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" dediği gerekçesi ile gözaltına alınan Nikar D., adliyeye getirildi. Nikar D., adliyeye girişi sırasında kendisini yere atarak, "Ben bomba değilim" diye bağırdı.

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  • Ben FETÖcüyüm ve uçağı patlatacağım dedi... Ortalığı birbirine kattı
  • Ben FETÖcüyüm ve uçağı patlatacağım dedi... Ortalığı birbirine kattı
  • Ben FETÖcüyüm ve uçağı patlatacağım dedi... Ortalığı birbirine kattı
  • Ben FETÖcüyüm ve uçağı patlatacağım dedi... Ortalığı birbirine kattı
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Bu sabah Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek üzere kalkış hazırlıkları yapan uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesi ile gözaltına alınan Nikar D., gözaltı işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Polis eşliğinde adliyeye getirilen Nikar D., adliyeye girişi sırasında, kendini yere atarak, "Ben bomba değilim" diyerek bağırdı. Nikar D.'nin savcılık tarafından sorgulanması bekleniyor.

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