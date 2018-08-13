‘Ben Elba, Idris Elba’
BEŞİNCİ kez James Bond olarak kamera karşısına geçecek Daniel Craig’in ardından bu rol için en güçlü adayın Idris Elba olduğu öne sürüldü.
James Bond serisinin yapımcısı Barbara Broccoli, İngiliz Daily Star gazetesi ile yaptığı röportajda “Beyaz olmayan bir Bond için doğru zaman” ifadelerini kullandı.
Bu açıklamanın ardından Idris Elba’nın Twitter’da “Ben Elba, Idris Elba” yazması ‘yeni 007’ iddialarını güçlendirdi.
Daniel Craig yer alacağı 25’inci Bond filminin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlayacak ve film 2019 yılında vizyona girecek.
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