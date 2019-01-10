Ben değil, makasçı suçlu
BAŞKENTTEKİ tren kazası soruşturmasında şüpheli olarak ifadesi alınan ve tutuksuz yargılanan YHT Bölge Müdürü Duran Y., kazanın ana nedeninin makasçı hatası olduğunu iddia etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında makasçı, hareket memuru ve trafik kontrolü tutuklanmıştı. Şüpheli olarak ifadesi alınan 3 birim amirinden Ünal S., kazada ölen makinistlerin hatalı olduğunu savunurken, Duran Y. de ifadesinde geçici görevle Samsun’dan gelen ve gerekli eğitimleri verilmediği ortaya çıkan makasçıyı suçladı. Duran Y., ifadesinde özetle şunları belirtti: “Genelde YHT’lerin şehir arasındaki trafik kontrollerinde uluslararası en üst düzey güvenlik ve sinyalizasyonları vardır ancak olay yeri ile gar arasında bu sinyal sistemi olmadığından demiryollarında yasal geçerliliği olan Ankara Gar ile Sincan arası TMİ (Tren Trafiğinin Merkezden İdaresi) ile trafik kontrollü sağlanır. Türkiye’deki mevcut konvansiyonel hatlarda yüzde 55’in trafiği TMİ ile idare edilmektedir.
Ben kazanın, tren teşkil memurunun (makasçı) 2. hattı 1. hatta bağlaması gereken makası bağlamadığını, buna rağmen hareket memuruna bağlamış gibi teminat vermesi sonucu meydana geldiğini tespit ettim. Trenin makinistinin 1. hatta gitmesi gerekirken makasın bağlanmaması sonucu 2. hatta gittiğini bariz şekilde bilmesi ve acil bir şekilde kumanda merkezine bildirmesi gerekirdi.”
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