‘Ben çalışmaya karşıyım’ repliği ile tanınan oyuncu kimdir?
Çocuklar Duymasın dizisiyle geniş bir kitle tarafından tanınan Müfit Can Saçıntı, sinema projeleriyle hafızalara kazınmış bir isim. Özellikle ‘Ben çalışmaya karşıyım’ repliği ile tanınıyor. İşte, Müfit Can Saçıntı’nın hayatına ilişkin bilgiler
Müfit Can Saçıntı, 5 Mart 1968'te Sungurlu'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1990 yılında Olacak O Kadar Tv programında senaryo yazarlığına başladı. 1996 yılında Aranan Adam isimli şov programıyla kamera karşısına geçti. 1997'de Ersin Pertan'ın Kuşatma Altında Aşk adlı sinema filminin kadrosunda yer aldı. 2010’da Çocuklar Duymasın dizisinin kadrosunda yer aldı ve Mustafa Ali karakteriyle bir fenomene dönüştü. ? ‘Ben çalışmaya karşıyım’ repliğiyle hafızalara kazındı 2012’de ise Seksenler dizisini yönetmeye başladı. 2013’de yılında ilk sinema filmi Mandıra Filozofu’nu yönetti ve aynı zamanda başrollerden birini canlandırdı. 2016 yılında ise “Yaşamak Güzel Şey” adlı sinema filminin hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendi. 2000 yılında Çiğdem Özdemir ile nikah masasına oturdu, bu evlilikten 2002 doğumlu Duru adında bir kızı var.
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