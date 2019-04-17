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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.04.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

‘Ben çalışmaya karşıyım’ repliği ile tanınan oyuncu kimdir?

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‘Ben çalışmaya karşıyım’ repliği ile tanınan oyuncu kimdir?

Çocuklar Duymasın dizisiyle geniş bir kitle tarafından tanınan Müfit Can Saçıntı, sinema projeleriyle hafızalara kazınmış bir isim. Özellikle ‘Ben çalışmaya karşıyım’ repliği ile tanınıyor. İşte, Müfit Can Saçıntı’nın hayatına ilişkin bilgiler

Müfit Can Saçıntı, 5 Mart 1968'te Sungurlu'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1990 yılında Olacak O Kadar Tv programında senaryo yazarlığına başladı. 1996 yılında Aranan Adam isimli şov programıyla kamera karşısına geçti. 1997'de Ersin Pertan'ın Kuşatma Altında Aşk adlı sinema filminin kadrosunda yer aldı. 2010’da Çocuklar Duymasın dizisinin kadrosunda yer aldı ve Mustafa Ali karakteriyle bir fenomene dönüştü. ? ‘Ben çalışmaya karşıyım’ repliğiyle hafızalara kazındı 2012’de ise Seksenler dizisini yönetmeye başladı. 2013’de yılında ilk sinema filmi Mandıra Filozofu’nu yönetti ve aynı zamanda başrollerden birini canlandırdı. 2016 yılında ise “Yaşamak Güzel Şey” adlı sinema filminin hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendi. 2000 yılında Çiğdem Özdemir ile nikah masasına oturdu, bu evlilikten 2002 doğumlu Duru adında bir kızı var.

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