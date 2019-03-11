‘Ben bunları daha önce de yaşadım’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Birileri şu anda cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin” sözlerine Samsun’dan yanıt verdi.
Akşener, özetle şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı çok kızdı. Ben dedim ki, ‘Cumhurbaşkanı’nın terörist dediği Denizlililer nasılsınız?’ Diyor ki, ‘Ben Denizlilere terörist demedim’. Olabilir de kardeşim 11 milyon oy almış CHP seçmenine terörist diyorsun, 5 milyon oy almış İYİ Parti seçmenine terörist diyorsun. Saadet, Demokrat Parti seçmenine, ‘Millet İttifakı’na terörist diyorsun. Halde çalışan terörist, önüne gelen terörist. Erdoğan açık açık ‘Seni tutuklatacağım’ dedi. Senden toz zerresi kadar korkarsam namertim. Yahu muhterem ben bunları daha evvel yaşadım, belinde silah, elinde tankı tüfeği olanlar beni bastıramadı, korkutamadı da, o gün onlardan korkanlar mı beni korkutacak? Hodri meydan. Kazdığın çukura düşmeyeceğiz. Yerel seçimlere gidiyoruz. Senin de ortağının da koltuğunun beka sorunu yok.”
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