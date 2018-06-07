'Ben Başkomutanım Bay Muharrem sen kimsin'

Erdoğan dün Muğla mitinginde özetle şöyle konuştu:

TERÖRİSTLERLE BERABER

“Muğla kalkınmanın, gelişmenin kıymetini çok iyi bilir. Muğla demokrasi şehridir. Bay Kemal’in dediği gibi değildir. Bay Kemal demokrasiden bahsediyor, alıyor terör örgütünün mensuplarını yanına, Ankara’dan İstanbul’a yürüyor. Adayları Bay Muharrem Edirne’de, adeta teröristbaşı şu anda tabii yargılanıyor ayrı mesele, onu gidiyor cezaevinde ziyaret ediyor. Kim bu adam? Diyarbakır’da 53 Kürt kardeşimi bunlar öldürdüler. 15 yaşında Yasin Börü’yü bunlar öldürdüler. Gidip onu ziyaret ediyor, hale bak. Neymiş? Cumhurbaşkanı adayıymış. Cumhurbaşkanı adayının bu tür yanlışlarla alakası olabilir mi? Teröre bu derece bulaşabilir mi?



BU ARA BİR ŞEYLER OLDU

Bu ara Bay Muharrem’e bir şeyler oldu. İmam hatiplere kafayı takmış. Diyor ki ‘Ben imam hatip mezunu değilim ama 3 sene imam hatipte öğretmenlik yaptım’, bir garip adam, bir garip. Ne zaman, ne söyleyeceği belli değil. Bir taraftan diyor ki ‘İmam hatip mezunu cumhurbaşkanı olmuş, ben de imam hatip mezunu olsaydım ben de cumhurbaşkanı olabilirdim’ diyor. Sana kim olma dedi? Kaldı ki illa imam hatip bitirmek şart değil. Fen lisesi mezunu ol, Anadolu ol, düz ol, ama ol. Sen daha çırak bile olamadın.



KANAL D VE CNN TÜRK YAYINI 23.00'TE

Biz 2023 hedeflerimizi, 2053, 2071 vizyonumuzu anlatıyoruz. Ötekiler ne anlatıyor? Sadece yıkmayı anlatıyorlar. Bugün farklı bir proje ile geldim. Bunları hiçbir yerde anlatmadım. Yarın akşam (bu akşam) Kanal D-CNN TÜRK ortak yayınında bunları anlatacağım. Bunların kafalarında ve kalplerinde bu ülkeye dair samimi, üzerinde düşünülüp taşınılıp hiçbir proje yok.







BUNLARI DA YIKACAK MISINIZ?

284 bin yeni derslik yaptık, siz onları da yıkacak mısınız? 584 bin öğretmeni işe başlattık, onları işten çıkaracak mısınız? Bay Kemal çıkmış, öğretmenleri atayacağız diyor, atadık, atıyoruz. Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz. AK Parti 5 bine yakın ambulansı devreye soktu, onları da hurdaya çıkaracak mısınız? AK Parti 258 tünel açtı bunları taşla dolduracak mısınız Bay Kemal? AK Parti emeklilerin maaşlarını 2,3, 4 katına çıkardı. Siz bunları eski haline mi döndüreceksiniz? Muhalefete bunları sorun.



ÇIRAK BİLE DEĞİLSİN

Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 500. Allah Mehmetçiğimizden razı olsun. ÖSO’dan razı olsun. Bay Kemal ÖSO’ya terörist diyor, yazıklar olsun sana. Afrin komutanına apoletlerini sökeceğim dedi. Senin geleceğin falan yok. Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış.

Biz bir iftar sofrasına katıldık. İkinci Ordu orada, İkinci Ordu’nun komutanı da Temel Paşa. Ben Anayasa’ya göre Başkomutanım. Bay Muharrem sen nesin? Sen daha dur bakalım, çırak bile değilsin. İsmail Metin Paşa, parti toplantısına katılmıyor. Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın toplantısına katılıyor. Sen fizik öğretmeni olmuşsun ama okuman yazman da yok. Şimdi belki bu konuşmamdan sonra öğrenmiş olur.”



BU İŞLER USTALIK İSTER

MUĞLA ülkemizin ve şehrinizin geleceğini bu zihniyete bırakmayacaksınız değil mi? Güçlü Meclis diyor muyuz, güçlü hükümet, güçlü Türkiye diyor muyuz? CHP’nin adayı ve diğer adaylar varsınlar neleri yıkacaklarını konuşsunlar, biz yaptığımız yatırımları anlatalım. Biz 19 katrilyonluk yatırım yaptık Muğla’ya. Onlar yıkar biz yaparız. Eğitimde 2475 adet derslik yaptık. 2837 kişilik yurtlar açtık. Muğla’nın yurt konusunda sıkıntısı var. Önümüzdeki yıllarda 5 bin kişilik yurtlar açacağız. 500 yataklı devlet hastanesi ve 6 sağlık tesisinin yapımı devam ediyor. 12 sağlık tesisimiz proje halinde. Burada bir eksiğimiz var, onkolojinin bünyesinde kardiyoloji ve radyolojinin de olması lazım. Bu konularda sıkıntısı olan hastalarımız Muğla’nın dışına gitmeyecekler. Muğla’da 33 adet köprü yaptık. Bay Muharrem bunlar senin işin değil, bu işler ustalık ister ustalık. Bu ülkenin çıraklarla kaybedecek vakti yok. Su tesisiyle Bodrum yarımadasının 2040 yılına kadar su ihtiyacını karşıladık. Bunlar aslında Büyükşehir’in görevidir. Yapmadıkları için biz, DSİ’yi devreye soktuk. Bunları bilmenizi istiyorum.”



SANDIKLARI PATLATIN

Buradan Avrupa’ya sesleniyorum. Batılı kardeşlerim yarın oylama başlıyor. Şimdi sizler bizi televizyonlardan izliyorsunuz, aman ha sıkı durun, Avrupa’da da sandıkları Allah’ın izniyle patlatın. Sizin oradan vereceğiniz sinyal Türkiye’deki inşallah kardeşlerinizin oylarıyla bütünleşecek.