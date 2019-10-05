Belözoğlu’na takipsizlik
MİLLİ futbolcu Emre Belözoğlu hakkında 2018’de başlatılan FETÖ soruşturması, ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararıyla sonuçlandı.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ergun Güçlü tarafından verilen kararda Emre Belözoğlu’nun örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olmadığı, örgüte ait dernek, vakıf, sendika üyeliğinin bulunmadığı, örgütün tepe yönetimi ve şirketleriyle irtibatının tespit edilmediği kaydedildi. Kararda Belözoğlu’nun, 2013 yılı öncesinde örgütün sohbet toplantılarına katılmasının ve para vermesinin sempati ve iltisak boyutunu aşacak şekilde örgüt üyesi olmasını ispata yeterli olmadığı görüşü yer aldı. Belözoğlu’nun FETÖ ile süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren üye konumunda faaliyette bulunduğuna dair delil elde edilemediği de vurgulandı.
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