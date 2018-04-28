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    belirsizliğe 80 milyonluk harcama

    Mesude ERŞAN
    28.04.2018 - 01:37 | Son Güncelleme:

    Yasa tasarısıyla İstanbul Üniversitesi’nden ayrılması gündeme gelen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, şimdiye kadar fakültenin yeniden yapılanması için 80 milyon lira harcandığını belirtti. Prof. Dr. Duran, ‘Yeni Cerrahpaşa’ projesinin ne olacağının belirsiz olduğunu söyledi.

    belirsizliğe 80 milyonluk harcamaCERRAHPAŞA Tıp Fakültesi’nin İstanbul Üniversitesi’nden ayrılması tasarısına tepkiler sürüyor. Öğretim üyeleri, beyaz önlüklerinin üzerine taktıkları siyah kurdelelerle dün fakültedeki Prof. Dr. Burhanettin Toker Amfisi’nde bir araya geldi. Öğretim üyeleri arasında, tasarıyı, İstanbul Rektör Yardımcılığı görevinden istifa ederek protesto eden Prof. Dr. Mert Savrun da vardı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran’ın bölünmeyle ilgili konuşması sık sık alkışlarla kesildi.

    YERİNDE YENİDEN YAPILANMA 2 YILDIR SÜRÜYOR
    Prof. Dr. Duran, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bilgisi dahilinde, devlet kurumlarının desteğiyle fakültenin yerinde yeniden yapılanma projesinin iki yıl önce başlatıldığını hatırlattı. 80 milyon lira harcanarak, 12 adet çelik bina inşaatının tamamlandığını, yenilenecek binaların yıkım süreçlerinin de başlatıldığını söyleyen Prof. Dr. Duran, “Yasa tasarısıyla son 7 yıldır üzerinde çok büyük emek ve bütçe sarf edilen ‘Yeni Cerrahpaşa’ projesinin ne olacağı müphem (belirsiz) hale geldi. Bu durumun yetkili merciler tarafından açıklığa kavuşturulması en büyük arzumuzdur” dedi.

    ‘GÜCÜNÜ AZALTMANIN KİME FAYDASI VAR’
    Prof. Dr. Duran, Cerrahpaşa’nın, İstanbul Üniversitesi’nin bugünkü gücüne erişmesine katkısının büyük olduğunu söyledi. Net olarak açıklanmayan gerekçeler arasında ‘Bir üniversitede iki tıp fakültesi olmaz’ın da bulunduğunu belirten Prof. Dr. Duran sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu görüş kesinlikle doğru değil. İki tıp fakültesine sahip olması İstanbul Üniversitesi’ne her daim güç kattı. Yayınlarının üçte ikisinden fazlası tıp fakültelerinden yapılıyor. İki fakülte Türkiye’deki ve tıptaki akademik kadroların çok önemli bir kısmını yetiştirdi. İstanbul Üniversitesi’nin sağlıktaki gücünü azaltmanın kime nasıl bir yarar getireceğini anlayabilmiş değiliz.”

    SİYAH KURDELELİ EYLEM
    PROF. Dr. Burhanettin Toker Amfisi’nin önünde hocalarını bekleyen öğrencilerin taşıdığı dövizler yine hem esprili hem de eğitimleriyle ilgiliydi. Dövizlerde, ‘Ameliyatlı yerimize geldi’, ‘Damarı yeni buldum Cerrahpaşa’yı bırakamam’, ‘Neşter tutacak eller, pankart tutmamalı’, ‘Bölünmek de sınav konularına dahil mi?’, ‘Cerrahpaşa’yı parçalamak, atomu parçalamaktan zordur’, ‘Biz de biliriz bölmeyi ama dört işlem olarak’, ‘Cerrahpaşa evimiz hiçbir yere gitmeyiz’ yazıyordu. Bu arada öğrenciler, hasta ve yakınlarından CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) ve BİMER’e (Başbakanlık İletişim Merkezi) yollanmak üzere imza topladı.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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