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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
22.07.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Belinde 6 yıl önce unutulan neşter ucunu mıknatısla buldu

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Belinde 6 yıl önce unutulan neşter ucunu mıknatısla buldu

DENİZLİ'de özel bir hastanede bel fıtığı ameliyatı olan Sevgi Süllerli (34), belinde neşter ucu unutulduğu gerekçesiyle hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Neşter parçasıyla 6 yıl yaşadığını ve büyük acılar çektiğini söyleyen Süllerli, neşter ucunu ise beline koyduğu mıknatısın yapışmasıyla ortaya çıkardığını belirtti. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan incelemede de Süllerli'nin belinde 1 santimetre boyunda metal parçası olduğu doğrulandı.

İki çocuk annesi ev kadını Sevgi Süllerli, 25 Haziran 2013 tarihinde belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan muayenede Süllerli'ye, bel fıtığı teşhisi konulup, acilen ameliyat olması gerektiği bildirildi. Bunun üzerine Denizli'deki başka bir özel hastaneye giden Sevgi Süllerli, buradaki Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bayram Ç. ile görüştü. Süllerli, Prof. Dr. Bayram Ç.'nin görev yaptığı özel hastanede ameliyat edildi. Ameliyatla ağrılarından kurtulmayı beklediğini ancak 1 yıl sonra belinde daha şiddetli ağrılar başladığını söyleyen Sevgi Süllerli, "Sürekli ayakta duramama, hareket kısıtlanması ve pantolon giyememe sorunları yaşamaya başladım. Yaşadığım sağlık sorunu nedeniyle çocuklarıma bakamaz hale geldim. Aynı kentte yaşayan annemin yanına taşındım ve bana da o bakmaya başladı. Ağrı çektiğim süre içinde tekrar aynı hastaneye gittim röntgen filmleri çekildi ancak bana sürekli ağrıların dikişten kaynaklandığı söylendi" dedi.

18 TEMMUZ'DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Belindeki ağrılardan bir türlü kurtulamadığını ifade eden Süllerli, "Daha önce ameliyat sonrası vücut içinde unutulan metal ya da bez parçaları haberleri aklıma geldi. Hastaneye kontrol için gittiğimde de MR cihazları üzerimde hiçbir metal olmamasına rağmen sinyal veriyordu. Ben de evde buzdolabının üzerine koyduğum magnetin mıknatısını ameliyat bölgesi olan belime koydum. Mıknatısın yapıştığını görünce şaşkına döndüm. Ameliyat olduğum hastaneye gittim. Belimde metal parçası unutulduğunu söyledim, doktorum da kabul etti. Bunun üzerine hastane ve doktor hakkında avukatım aracılığıyla 18 Temmuz günü savcılığa suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

Suç duyurusunda bulunmadan önce avukatı Ali Kaya ile birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gittiğini de aktaran Süllerli, "Burada Adli Tıp Ana Bilim Dalı ve Radyoloji Ana Bilim Dalı'nda görevli iki ayrı akademisyen tarafından yapılan muayenemde, cilt altında ameliyat bölgesinde 1 santimetre uzunluğunda metal yabancı bir cisim tespit edili ve rapor hazırlandı. Bana neşter ucu ve iğne kırığı olabileceğini söylediler. Büyük ihtimalle de neşter ucu olduğunu belirttiler. Tutulan rapor ve röntgen filmleri de delil olarak savcılığa verildi. Hakkımı yasal yollardan sonuna kadar arayacağım" dedi. Avukat Ali Kaya da, savcılığın soruşturma kapsamında isteyeceği raporların ardından metal parçasının çıkarılması için müvekkilinin ameliyat olacağını söyledi.

'AMELİYATI BEN YAPMADIM'

Ameliyatı gerçekleştirdiği öne sürülen Prof. Dr. Bayram Ç. ise, hastanın iddialarının kendisiyle ilgili olmadığını öne sürerek, "Hasta benimle bir kez ilk gelince görüştü ve muayene ettim. Daha sonrası benimle görüşmedi. Ameliyatı da ben yapmadım. Başka bir doktor arkadaşım yaptı. Belinde bir şeyin unutulup unutulmadığı konusunda yorum yapmam bu nedenle yanlış olur" dedi.

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