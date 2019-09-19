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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
19.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Belgesel’ savcılıkta

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‘Belgesel’ savcılıkta

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığındaki komisyon, Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta yapılan saldırıya ilişkin yazdığı raporun ardından, 43 dakikalık bir belgesel de hazırladı. Özkoç, “Biz hazırladığımız raporu ve belgeseli, delil niteliğinde savcılığa sunduk” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün düzenlediği basın toplantısında, 21 Nisan 2019 tarihinde Çubuk’a bağlı Akkuzulu köyündeki şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı hakkında hazırlanan belgesel hakkında bilgi verdi. Özkoç, 6 aylık süre geçmesine rağmen bir iddianame hazırlanmadığını dile getirerek, eylem, kanıt, delil ve itiraflara rağmen tek bir tutuklu sanığın da bulunmadığını söyledi. Özkoç, “Biz hazırladığımız linç girişimi raporu ve belgeselini, delil niteliğinde savcılığa sunduk. Meclis’teki tüm gruplara ve milletvekillerine gönderdik. Barolar, meslek örgütleri başta olmak üzere sivil toplum örgütlerine ulaştırıyoruz. İngilizce ve Fransızca çevirisini, tüm dünyadaki muhataplarına gönderiyoruz” diyerek şöyle devam etti:

‘EVİ YAKIN’ ÇIĞLIKLARI

“21 Nisan 2019 günü Çubuk’ta olay yerinde çekilmiş olan polis, jandarma kayıtları, partimizin ve basın mensuplarının çektiği görüntüler ve bölgedeki cep telefonu kayıtlarını, görüntü uzmanları ve adli bilirkişilerle inceledik. Farklı açılardan onlarca görüntü taradık. Elde ettiğimiz bulguları, kamuoyuyla paylaşıyoruz. 43 dakikalık bu belgesel çalışmasında şehidimizin cenazesinde teamüllere, devlet yönergelerine uymayan düzeni, tek bir güvenlik koridorunun bulunmayışını, kalabalık içindeki grupları işaretlerle yönetenleri Genel Başkanımızı kimlerin, nasıl takip ettiğini, cenaze konvoyunda taşınan taşları, sopaları, demir çubukları göreceksiniz. Ayrıca, Genel Başkanımızın bulunduğu evin çatısına çıkanları, arka kapıyı kırmaya çalışanları, camları taşlayanları görecek, ‘Evi yakın, kanını akıtın’ çığlıklarını duyacaksınız. Genel Başkanımıza yönelik organize linç girişimi, bu belgeselde, tüm çıplaklığıyla, kesitler halinde ortaya konulmuştur.” 

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