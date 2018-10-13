Beleş Michael
Antalya’da tatil yaparken parası bitti. Otelden ayrıldı, zorla bir villaya girdi, günlerce kaldı. Evdeki eşyaları satarak karnını doyurdu. Alman turist Michael Spanel, tutuklandı.
ANTALYA Konyaaltı’daki Gürsu Mahallesi’ndeki bir villanın içinde sahibi S.Ç.’nin olmadığı sırada ışık yandığını fark eden site görevlisi, durumu polise bildirdi.
İhbarın ardından baskın yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, villada Alman vatandaşı Michael Spanel (51) ile karşılaştı. Gözaltına alınan Alman turist, bir süre önce Almanya’dan tatile geldiğini, parasının bittiğini ve konakladığı otelden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.
Kalacak yeri olmadığı için villaya zorla girdiğini itiraf eden Spanel, “Açlıktan ölecektim. Bu yüzden villada konaklayıp yiyip içtim” dedi. İncelemede Spanel’in evdeki ziynet eşyası ve elektronik cihazları çalıp sattığını da belirledi. Villa sahibi S.Ç.’nin şikâyetçi olduğu Michael Spanel, sevk edildiği adliyeye tutuklandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle