Belediyeyi sarsan taciz iddiası... Soruşturma başlatıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBelediyeyi sarsan taciz iddiası... Soruşturma başlatıldı
GeriGündem Belediyeyi sarsan taciz iddiası... Soruşturma başlatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
04.08.2019 - 18:42, Son Güncelleme:

Belediyeyi sarsan taciz iddiası... Soruşturma başlatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belediyeyi sarsan taciz iddiası... Soruşturma başlatıldı

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, belediye çalışanının taciz iddiasına ilişkin, "Olay idaremize intikal eder etmez konu ile ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Deveci, sosyal medya ve yerel medya kuruluşlarında çıkan, Atakum Belediyesi çalışanının, kadın çalışanı taciz ettiği iddiasıyla ilgili haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Samsun'da yayın yapan bazı medya kuruluşlarının birkaç gün önce belediyede yaşandığı ileri sürülen ve halen adli kovuşturma süreci devam eden cinsel taciz iddiası üzerinden belediye ve CHP'yi yıpratma çabasında olduklarını ifade eden Deveci, yaşananları büyük bir üzüntüyle izlediklerini vurguladı.

"YALAN HABERCİLİK"

Söz konusu kişinin işçi kadrosunda olduğunu belirten Deveci, şöyle devam etti:

Belediyeyi sarsan taciz iddiası... Soruşturma başlatıldı

Samsun'un Atakum ilçe Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, son günlerde çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu. 

"Söz konusu yerel medya kuruluşlarının basın meslek ilkeleri ve gazetecilik ahlakı ile bağdaşmayan bir tutumla tacizci olduğu ileri sürülen kişiyi belediyemizin idari kadrolarında görev alan bir müdür ve CHP'yi temsil eden bir kişiymiş gibi gösterilmesi 'yalan habercilik' sınırlarını bile aşan saygısız bir değerlendirmedir. Söz konusu kişi belediyede müdür değil, cenaze hizmetlerinde görevlendirilmiş işçi kadrosunda görev yapan şofördür."

"SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Adli kovuşturma sürecinin devam ettiğini aktaran Deveci, şunları kaydetti:

"Belediyemizde de olay idaremize intikal eder etmez konu ile ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır. Gerek şahsımın gerekse belediyemizin bu tür taciz iddialarına herhangi bir duyarsızlığı veya müsamahası söz konusu değildir ve asla olamaz. Halen sürmekte olan adli ve kurumsal kovuşturma sürecinin sonunda bu anlamda işlenmiş bir suç sabit görülürse, failinin kanunlarımızda ve iç hukukumuzda belirtilen en ağır yaptırımlarla cezalandırılacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

Şüpheli Ç.K. "cinsel taciz" suçundan Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince önceki gün gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
'Afrin'e girdik, Celabrus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz'
Emniyet ve MİT'ten İstanbul'da kritik operasyon
Herkesin yüreği yanmıştı... İddialar isyan ettirdi
Polis çığlığını duyup kurtardı, ambulansa kadar sırtında taşıdı