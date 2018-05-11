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    Belediyenin tesisinde inanılmaz görüntü

    AA
    11.05.2018 - 16:22 | Son Güncelleme:

    Kilis'te öğle saatlerinde etkisini hissettirmeye başlayan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini, Kilis Belediyesi'ne ait Söğütlüdere Sosyal Tesisleri'ni su bastı.

    Kilis - Gaziantep karayolunun Söğütlüdere mevkiinde sel nedeniyle birçok araç ve vatandaş mahsur kaldı. Bölgedeki sel suyunun çevredeki otobüslerin boyuna ulaştığı görüldü. Bu sırada sel sularından korunmak isteyen sosyal tesis müşterileri ve çalışanların, tesis binalarının çatılarına çıktıkları görüldü. Bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve 112 ekipleri mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlattı. Kilis-Gaziantep Karayolunun su birikintileri nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

    Bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından güvenlik çemberi oluşturulurken, AFAD, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri ise araçlarında mahsur kalan selzedeleri kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin sel suları nedeniyle ulaşmakta güçlük çektiği selzedeler, iş makineleri ve kurtarma ekiplerinin desteği ile afet bölgesinden çıkarılıyor.

    Hem Kilis hem Gaziantep tarafı trafiğe kapanan yoldaki kurtarma çalışmaları sürerken, sel sularının güzergahında yer alan yolun çevresinde bağ ve bahçelerin bulunduğu bölgeye ise çok sayıda jandarma sevk edildi. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, bölgede can ve mal kaybı olup olmadığı yönündeki araştırmalarını sürdürüyor.

    Bölgeye gelen Belediye Başkan yardımcıları Ahmet Polat ve Cuma Özdemir, kurtarma çalışmalarını yakından takip etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Özdemir, her şeyin bir saat gibi kısa bir sürede yaşandığını söyleyerek, "Olay anından itibaren itfaiye ekipleri, selzedeleri kurtarmak için çalışma başlattı. Araçların içerisinde mahsur kalanlar var. Onlara müdahale ediliyor. Kurtarma çalışmaları sürüyor" dedi.

     

    Belediyenin tesisinde inanılmaz görüntü
    Belediyenin tesisinde inanılmaz görüntü

    Etiketler: yağmur , sağanak , gündem
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