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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN - ANKARA
05.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Belediyelere yeni model

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Belediyelere yeni model

Cumhurbaşkanlığı Programı’nda belediyelerin iş yapma yöntemleri konusunda yeni modeller yer aldı. Buna göre 30 büyükşehirin hizmet yöntemlerine ilişkin mevzuat düzenlemesi yapılacak. Hizmet standardı konusunda merkezi yönetimin etkili denetimi sağlanacak.

YEREL seçimlerin ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Öyle bir sistem inşa edilsin ki, sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin” diye dile getirdiği öneri tartışılırken, bir süre önce yayınlanan 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda mahalli idarelerle ilgili vurgular dikkat çekti. Merkezi idareyle mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin esaslarına yönelik yasal düzenlemeler çerçevesinde merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve uyumun sağlanmasına ilişkin denetim ihtiyacının devam ettiği ifade edildi. Özellikle 30 büyükşehirde hizmete ulaşımı kolaylaştırmak, altyapı hizmetlerinin sunumunda maliyetleri düşürmek, yerindelik ilkesini zayıflatmamak gibi hususlara öncelik verilecek. Bu kapsamda programda hizmet sunum yöntemlerinin yeni bir model çerçevesinde değerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Programda şu önerilere yer verildi:

FİNANS DESTEĞİ

“Belediyelerin aldıkları kararların uygulanmasını ve kaynaklarının yerindelik ilkesi çerçevesinde kullanılmasını sağlamak üzere hizmet önceliklendirmelerini yapmalarına ve vatandaşların katılım sürecini güçlendirecek mekanizmalara ihtiyaç var.
m Mahalli idareler finansal kaynaklarını etkin olarak planlayamadıkları için borçlanmaya yönelmektedir. Diğer taraftan mali gücü yetersiz ve borçlanma kapasitesi olmayan küçük ölçekli belediyeler, ticari, sosyal ve kültürel faaliyette bulunduğu sosyal donatı projelerini finanse etmekte zorlanmaktadır. Bu kapsamda küçük ölçekli belediyelerin sosyal donatı projeleri için finansman modeli geliştirilecektir.

Büyükşehir belediyelerinin hizmet sunum yöntemleri yeni bir model çerçevesinde değerlendirilerek gerekli idari, kurumsal ve mevzuat düzenleme çalışmaları sürdürülecek. Büyükşehir belediyelerinin genişletilen alan ve yetkileri çerçevesinde hizmet sunum yöntemleri geliştirilecek.

MERKEZDEN ETKİN DENETİM

Mahalli idarelerin hizmet standartlarını uygulaması konusunda merkezi yönetimin etkili denetimi sağlanacak. Mahalli idarelerin asgari hizmet standartlarının tespitine yönelik teknik standart belirlenerek mevzuat düzenlemesi yapılacak. Ülke genelinde hizmet kalite ve standartlarının sağlanabilmesi amacıyla gerekli ilke ve kriterlerin ilgili bakanlıklarca belirlenmesi ve mahalli idarelerin bu standartlara uygun hizmet vermesi için gerekli düzenlemeler yapılacak.”

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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