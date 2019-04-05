Belediyelere yeni model
Cumhurbaşkanlığı Programı’nda belediyelerin iş yapma yöntemleri konusunda yeni modeller yer aldı. Buna göre 30 büyükşehirin hizmet yöntemlerine ilişkin mevzuat düzenlemesi yapılacak. Hizmet standardı konusunda merkezi yönetimin etkili denetimi sağlanacak.
YEREL seçimlerin ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Öyle bir sistem inşa edilsin ki, sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin” diye dile getirdiği öneri tartışılırken, bir süre önce yayınlanan 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda mahalli idarelerle ilgili vurgular dikkat çekti. Merkezi idareyle mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin esaslarına yönelik yasal düzenlemeler çerçevesinde merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve uyumun sağlanmasına ilişkin denetim ihtiyacının devam ettiği ifade edildi. Özellikle 30 büyükşehirde hizmete ulaşımı kolaylaştırmak, altyapı hizmetlerinin sunumunda maliyetleri düşürmek, yerindelik ilkesini zayıflatmamak gibi hususlara öncelik verilecek. Bu kapsamda programda hizmet sunum yöntemlerinin yeni bir model çerçevesinde değerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Programda şu önerilere yer verildi:
FİNANS DESTEĞİ
“Belediyelerin aldıkları kararların uygulanmasını ve kaynaklarının yerindelik ilkesi çerçevesinde kullanılmasını sağlamak üzere hizmet önceliklendirmelerini yapmalarına ve vatandaşların katılım sürecini güçlendirecek mekanizmalara ihtiyaç var.
m Mahalli idareler finansal kaynaklarını etkin olarak planlayamadıkları için borçlanmaya yönelmektedir. Diğer taraftan mali gücü yetersiz ve borçlanma kapasitesi olmayan küçük ölçekli belediyeler, ticari, sosyal ve kültürel faaliyette bulunduğu sosyal donatı projelerini finanse etmekte zorlanmaktadır. Bu kapsamda küçük ölçekli belediyelerin sosyal donatı projeleri için finansman modeli geliştirilecektir.
Büyükşehir belediyelerinin hizmet sunum yöntemleri yeni bir model çerçevesinde değerlendirilerek gerekli idari, kurumsal ve mevzuat düzenleme çalışmaları sürdürülecek. Büyükşehir belediyelerinin genişletilen alan ve yetkileri çerçevesinde hizmet sunum yöntemleri geliştirilecek.
MERKEZDEN ETKİN DENETİM
Mahalli idarelerin hizmet standartlarını uygulaması konusunda merkezi yönetimin etkili denetimi sağlanacak. Mahalli idarelerin asgari hizmet standartlarının tespitine yönelik teknik standart belirlenerek mevzuat düzenlemesi yapılacak. Ülke genelinde hizmet kalite ve standartlarının sağlanabilmesi amacıyla gerekli ilke ve kriterlerin ilgili bakanlıklarca belirlenmesi ve mahalli idarelerin bu standartlara uygun hizmet vermesi için gerekli düzenlemeler yapılacak.”
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