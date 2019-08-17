Belediyelere plaj talimatı
SURİYELİLERİN plajlara girişinin yasaklandığı yönündeki haberlerin ardından AK Parti, il teşkilatlarına talimat verdi.
Talimatta, denize nasıl girileceği, hangi kıyafetlerin uygun olduğu gibi konularda plaja yakın yerlere büyük ve okunabilir tabelalar asılarak uyarılarda bulunulması istendi. Suriyelilerin plaja alınmaması ile ilgili karar Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde belediye meclisinde oy çokluğuyla alınmış, fakat hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle meclise iade edilmişti. AK Parti yönetimi son il başkanları toplantısında il başkanlarına ve belediye başkanlarına bu konuda uyarılarda bulundu. Parti yönetimi, Suriyelilerin plajlarda uyması gereken kurallar, hangi kıyafetlerin uygun olduğu gibi konuların belirlenerek, plaja yakın yerlere büyük ve okunabilir tabelalar asılmasını istedi. Kurallara uyulmadığı takdirde ise plaja girmeme yasağı yerine öncelikle uyarıda bulunulması talimatı verildi. Bu arada belediye ve il başkanlarından, işyeri açmak isteyen Suriyeliler için gerekli kuralları gösteren Arapça ve Türkçe broşür ve tabelalar hazırlaması da istendi. Broşür ve tabelalarda yüzde 75 Türkçe kelime kullanılması, hijyen kurallarına uyulması gibi bilgiler yer alacak. Suriyeliler eğitimden geçirilerek örnek işyerleri gezdirilecek. Yeni işyeri açanlar kurallara uyup uymadığı konusunda denetlenecek.
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