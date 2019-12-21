Belediyelere obezite reçetesi

Dr. Nazan Yardım’ın tespitleri özetle şöyle oldu:

“Belediyelerden mutlaka, fiziki aktiviteyi günlük hayatın bir parçası yapabilmek için geniş yaya yolları, geniş kaldırımlar istiyoruz. Ama bu kaldırımların genişliği küçük tutuluyor. Artı, buralarda ağaç yok. Oysa büyükşehir belediyelerinin ana caddelerde, küçük belediyelerin de sokak ağaçlandırmasını mutlaka yapması lazım. Keçiören Belediyesi’yle konuştuğumuz zaman söyledikleri şey ‘Biz bunu yapamayız’. ‘Neden?’, ‘Çünkü esnaf önünün kapatılmasını istemiyor’. Bu gerekçe olamaz. Belediyelere de bisiklet yolu yapmalarına mukabil, bisiklet tahsis ettik. Bu bisiklet yollarını yaptılar. İzmir, İstanbul sahil yoluna yaptı ama maalesef Ankara’da yok. Biz bisikleti ulaşımda istiyoruz. Altı ilde bisiklet yolu hiç yok: Iğdır, Ardahan, Şırnak, Kırklareli, Hatay ve Ağrı.”