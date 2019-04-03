Belediyelere Beştepe’den izleme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBelediyelere Beştepe’den izleme
GeriGündem Belediyelere Beştepe’den izleme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
03.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Belediyelere Beştepe’den izleme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belediyelere Beştepe’den izleme

Seçimlerin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Beştepe ve AK Parti’de tüm belediyelerin takip edildiği izleme sistemi devreye alınacak. Böylece 81 il, 961 ilçe ve 390 belde belediyesindeki yatırımlar, projeler, bütçe dengesi belirli periyotlarla izlenecek.

Tüm şehirler için kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri hazırlanacak, izleme sistemi kurulacak. İzleme sistemiyle çalışmaların kamuoyundaki etkileri değerlendirilecek. Böylece büyükşehirlerden en küçük belediyelere kadar şehirlerle ilgili tüm planlar, projeler, yatırımlar ve hizmetler bu strateji belgeleri üzerinden takip edilecek.

Erdoğan’ın kurmayları aracılığıyla takip edeceği planla kısa vadeli hedefler her yıl, orta vadeli hedefler belediye başkanlarının dönemlerinin bitiminde, uzun vadeli hedefler de 2023, 2053, 2071 vizyonlarıyla bağlantılı şekilde değerlendirilecek. Bu süreçleri tüm belediyelerde takip etmek için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak. Merkezi yönetimin 81 ildeki yatırımlarının takibiyle ilgili sisteme, tüm belediyeler de entegre edilecek.

YERELDE PERFORMANS TAKİBİ

Böylece yerelde hangi projelere ihtiyaç duyulduğu, halkın belediyelerden beklentileri, imar süreçleri, şehirleşme, yatırımlar, projelerin gerçekleşme oranı, yerel yönetimlerin şeffaflığı, belediye başkanlarının performansı, bütçe dengeleri, tasarruf oranları takip edilecek. Ayrıca büyükşehir belediyelerinin hizmet sunum yöntemleri yeni bir model çerçevesinde değerlendirilerek gerekli idari, kurumsal ve mevzuat düzenleme çalışmaları sürdürülecek. Mahalli idarelerin asgari hizmet standartlarının tespitine yönelik teknik standart belirlenerek mevzuat düzenlemesi yapılacak.

AK Partili belediyelerin daha yakından takibi için benzer bir sistem Genel Merkez’de de uygulamaya konulacak. Böylece AK Parti manifestosunda yer alan millet bahçeleri ve yatay şehirleşme gibi hedeflerin ne oranda hayata geçirildiği belirlenecek. Yerel yönetimlerden gelen sonuçlar, halkın görüşleriyle CİMER’e yapılan şikâyetler doğrultusunda değerlendirilerek Erdoğan’a ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’na sunularak, çözüm önerileri geliştirilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'CHP resmen paniğe kapıldı'

İşte İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretinin perde arkası

Polatlı ilçesinde oylar tekrar sayılacak

"Yabancı devletler seçime saygılı olsun"