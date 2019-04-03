Belediyelere Beştepe’den izleme
Seçimlerin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Beştepe ve AK Parti’de tüm belediyelerin takip edildiği izleme sistemi devreye alınacak. Böylece 81 il, 961 ilçe ve 390 belde belediyesindeki yatırımlar, projeler, bütçe dengesi belirli periyotlarla izlenecek.
Tüm şehirler için kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri hazırlanacak, izleme sistemi kurulacak. İzleme sistemiyle çalışmaların kamuoyundaki etkileri değerlendirilecek. Böylece büyükşehirlerden en küçük belediyelere kadar şehirlerle ilgili tüm planlar, projeler, yatırımlar ve hizmetler bu strateji belgeleri üzerinden takip edilecek.
Erdoğan’ın kurmayları aracılığıyla takip edeceği planla kısa vadeli hedefler her yıl, orta vadeli hedefler belediye başkanlarının dönemlerinin bitiminde, uzun vadeli hedefler de 2023, 2053, 2071 vizyonlarıyla bağlantılı şekilde değerlendirilecek. Bu süreçleri tüm belediyelerde takip etmek için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak. Merkezi yönetimin 81 ildeki yatırımlarının takibiyle ilgili sisteme, tüm belediyeler de entegre edilecek.
YERELDE PERFORMANS TAKİBİ
Böylece yerelde hangi projelere ihtiyaç duyulduğu, halkın belediyelerden beklentileri, imar süreçleri, şehirleşme, yatırımlar, projelerin gerçekleşme oranı, yerel yönetimlerin şeffaflığı, belediye başkanlarının performansı, bütçe dengeleri, tasarruf oranları takip edilecek. Ayrıca büyükşehir belediyelerinin hizmet sunum yöntemleri yeni bir model çerçevesinde değerlendirilerek gerekli idari, kurumsal ve mevzuat düzenleme çalışmaları sürdürülecek. Mahalli idarelerin asgari hizmet standartlarının tespitine yönelik teknik standart belirlenerek mevzuat düzenlemesi yapılacak.
AK Partili belediyelerin daha yakından takibi için benzer bir sistem Genel Merkez’de de uygulamaya konulacak. Böylece AK Parti manifestosunda yer alan millet bahçeleri ve yatay şehirleşme gibi hedeflerin ne oranda hayata geçirildiği belirlenecek. Yerel yönetimlerden gelen sonuçlar, halkın görüşleriyle CİMER’e yapılan şikâyetler doğrultusunda değerlendirilerek Erdoğan’a ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’na sunularak, çözüm önerileri geliştirilecek.
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