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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.10.2018 - 01:12, Son Güncelleme:

Belediyeler için başkan adayları tabana sorulacak

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
Belediyeler için başkan adayları tabana sorulacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün partili belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda yerel seçim startını verdi.

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının görüşlerini aldı, eleştiri ve sorularına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Kendi bölgenizde var gücünüzle çalışın. Aday olup olmamak önemli değil, önemli olan partinin başarısı. Bu seçimde büyük başarı yakalayacağız, hepiniz buna inanın” dedi. Kılıçdaroğlu, başkanların görev süresindeki performanslarını tuttuğunu belirterek, “Başarılı olanlarla devam edeceğiz, değişim gereken yerlerde de görevdeki başkanlara teşekkür edeceğiz” mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu’na en fazla yöneltilen soru, yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının belirlenmesi yöntemiyle ilgili oldu. Belediye başkanları özellikle yerel seçimler için ön seçim yapılıp yapılmayacağını sordu. Kılıçdaroğlu, “Önseçime karşı değilim, en fazla uygulayan kişi de benim. Ama maalesef üye yapımız sağlıklı değil. Tüzük kurultayında üye yapısını değiştirmek istedim, karşı çıkıldı. Üyelerin yarısının, partinin üyesi olduğundan haberi bile yok. Bu nedenle adayın sadece üyeye sorularak belirlenmesi doğru sonuç vermiyor. Adayın kim olacağını tabana sormak gerekiyor. Partiye soracağız tabii ki ama beldede yaşayan vatandaşa, sivil topluma, kanaat önderlerine de sorarak adaylarımızı belirlemeliyiz” dedi.

KOCAOĞLU İLE GERİLİM
Yeniden aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, konuşması sırasında, partinin ekonomi başta olmak üzere bazı politikalarını eleştirdi. Kılıçdaroğlu toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede Kocaoğlu’na sert yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Seçim bildirgelerimizi bile okumadan eleştiriyorsunuz. Sağda solda, televizyonlarda parti politikası yok diyorsunuz. Okusanız bu eleştirileri yapamazsınız. Ekonomi için 13 önerimiz var, bunları dahi bilmiyorsunuz. Türkiye’yi yönetme konusunda en hazır ve stratejisi hazır parti CHP’dir” dedi.

YAKLAŞIK 200 İSİM BELLİ
Kılıçdaroğlu üzerinde uzlaşılan 200 adayı kısa sürede açıklamayı planladıklarını da söyledi. Kılıçdaroğlu, belediye meclis üyeliklerinde daha fazla kadın ve genç isme yer verilmesi gerektiğini belirterek, “Yüzde 30-40 kadın kotasını uygulayın. Gurur duyarım. Partide yenileşme böyle olur arkadaşlar” dedi.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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