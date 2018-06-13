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    Belediye yetkilileri 'sürpriz' dedi... 42 yıl sonra bir ilk!

    İHA
    13.06.2018 - 13:42 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi kırsal Nebiler Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki engelli birey Lütfi Erdal, hayatında ilk defa evden dışarı çıkarken, tekne gezisi ve denize girme hayalini gerçekleştirdi.

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ‘Evde Hizmet’ ekibi tarafından engelli aracı ile evinden alınan 42 yaşındaki Lütfi Erdal, Akyaka Mahallesi'nde önce tekne ile Kadın Azmağı'nda tekne turu yaptı, ardından Akyaka sahilindeki engelli plajında ekiplerin yardımı ile denize girdi.

    Ailedeki üç kardeşin üçünün de engelli olduğu öğrenilen Lütfi Erdal’ın diğer iki kardeşinde tekerlekli sandalye olduğu için evden dışarı çıkabildikleri, Lütfi’nin ise sandalyesi olmadığı için dışarı çıkamadığı öğrenildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ekiplerine hayalini anlatan Erdal, bu hayali gerçekleştiği için mutlu olduğunu söyledi.

    Belediye yetkilileri sürpriz dedi... 42 yıl sonra bir ilk

    "DAHA ÖNCE HİÇ DENİZ GÖRMEDİM"

    Kadın Azmağı'nda tekne turu için tekneye sedye ile binen engelli vatandaş, tekne içinde sedye üzerinde yarım saatlik bir tekne turu gerçekleştirdi. Ardından Akyaka sahilindeki ‘Engelli Plajı’nda yine büyükşehir belediyesi ekiplerinin yardımı ile engelli sandalyesinde hayatında ilk defa deniz suyu ile buluştu. 42 yaşında ilk defa tekne turu yapan ve denize giren Lütfi Erdal, "Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Nebiler köyündenim. Daha önce hiç deniz görmedim. Bugün geldim, gezdim yedim içtim. Denizi gördüm. Şimdi denize gireceğim" dedi.

    Belediye yetkilileri sürpriz dedi... 42 yıl sonra bir ilk

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    Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler Görevlisi Uğur Gülmez, "Lütfi ağabeyimizin iki tane dana kardeşi var. Onlar tekerlekli sandalyeli. Onları Büyükşehir Belediyesinin bir etkinliği olduğunda engelli aracı ile getiriyorum. Lütfi ağabeyim oturamadığı için sabit evde duruyor. Bugün Lütfi ağabeyi aldım. Ağabey sana bir sürprizim var dedim. Buraya geleceğimizden hiç kimsenin haberi yoktu. Sabah buraya geldik, kahvaltı yaptık. Tekne ile Azmak turu düzenledik. Birazdan denize gireceğiz. Muğla Büyükşehir Belediyemizin ‘Engelsiz Plaj’ı var. Rahatlıkla denize girebiliyoruz. Yüzer şezlonglarımız var. Deniz sefası yapacağız. Ardından Ula Gölet’ine giderek çay-kahve molası vereceğiz. Bugün güzel bir gün olacak. Lütfi ağabeyimiz için yapabileceğim her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

    Etiketler: son dakika , haberler
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