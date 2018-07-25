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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.07.2018 - 13:54, Son Güncelleme:

Belediye şoföründen alkışlanacak hareket

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Belediye şoföründen alkışlanacak hareket

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halk otobüsünde yolculuk esnasında öfke nöbeti geçiren otizmli genci gören sürücü, otobüsü durdurarak genci yürüyüşe çıkardı. 25 dakika yürüdüğü genci sakinleştirerek yolculardan alkış alan sürücüyü bir de kurumu ödüllendirdi.

Kocaeli’de belediye otobüsünde seyahat ederken öfke krizi geçiren otizmli genç, sürücüsünün gayreti sonucu krizi kendisine zarar vermeden atlattı. Kandıra Kerpe’den İzmit yönüne hareket eden 800K numaralı otobüste otizmli olduğu belirtilen Berkay Baştan, kendisine ve yanındakilere de zarar veren öfke nöbeti geçirdi.

Akşam saatlerinde yaşanan olayda durumu fark eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş’de görevli otobüs sürücüsü Muhammet Yağcı, aldığı eğitimler sayesinde otobüsü emniyetli bir yere çektikten sonra yaptığı müdahalelerle Berkay’ı sakinleştirerek herhangi bir olumsuzluk yaşamamasını sağladı.

YOLCULARDAN ALKIŞLI DESTEK

Otobüs içerisindeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, krize giren Berkay Baştan, otobüs içerisinde vatandaşların dikkatini çekiyor. Otobüsün orta kesiminde oturan otizm hastası genç, girdiği krizin etkisiyle bağırmaya başlıyor. Gence yardım etmeye çalışan yolcuların tüm çabası genci sakinleştiremeyince sürücü Yağcı, gencin hava alması için aracını yol kenarında güvenli bir bölgeye çekerek araçtan iniyor.

Yolcuların yol kenarına oturttuğu gencin sakinleşmediğini gören sürücü Yağcı, Berkay'ın koluna girerek kısa bir yürüyüş yaptırıyor. Kalabalık ortamdan uzaklaştırdığı Berkay'la bir süre yürüyen sürücü Yağcı ile yol kenarındaki esnaflardan haşlanmış mısır alarak Berkay'a ikram ediyor. 25 dakika süren yürüyüş dönüşünde sakinleşen Berkay, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Olay sonrası tekrar otobüse binerek yola çıkan yolcular, müdahalesi ile genci sakinleştiren sürücü Yağcı'yı alkışlayarak teşekkür ediyor.

OTOBÜS SÜRÜCÜSEN PLAKET VERİLDİ

Hastanede müdahalesi yapılan Berkay’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, sürücünün duyarlı davranışı diğer yolcular tarafından takdirle karşılandı. UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürlüğü’nü ziyaret eden Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği (Koç-Der) Başkanı İlkin Kılıçaslan, UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Yasin Özlü’ye sürücü Muhammet Yağcı’nın yaptığı anlamlı davranıştan ötürü teşekkürlerini iletti. Görüşmede otobüs sürücüsü Muhammet Yağcı’ya anne Songül Baştan ve Koç-Der yetkilileri duyarlı davranıştan ötürü plaket ve çiçek verdi.

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