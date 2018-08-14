Belediye patentini aldı, hizmete açıldı
"Askıda Ekmek Var" dijitalleşti. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki ihtiyaç sahipleri, "Hilal Kart" ile belediyenin hizmete sunduğu ATM benzeri otomatik ekmek satış makinesinden ekmeklerini alabiliyor.
Sarıkaya Belediyesi çalışanlarınca tasarlanan ve belediye tarafından patenti alınan otomatik ekmek satış makinesi, Baran Caddesi üzerinde hizmete başladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, belediye tarafından verilen "Hilal Kart"ı, ATM benzeri ekmek makinesinde okutarak, günlük belirlenen miktarda ekmeklerini alabiliyor.
Öte yandan "Hilal Kart" sahibi olmayanlar ücret karşılığında ekmek alabiliyor veya askıda ekmeğe bağışta bulunabiliyor. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Askıda Ekmek Var" sosyal sorumluluk projesini dijital ortama taşıdıklarını söyledi.
Makineyi, ilçe halkının hizmetine sunduklarını ve ihtiyaç sahipleri için "Hilal Kart"ı hazırladıklarını anlatan Açıkel, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bu kartın içerisinde günlük belli ekmek kotası var. Kartı kullanarak ekmeklerini bu makineden ücretsiz alabiliyorlar. Aynı zamanda makine üzerine acil durum butonları koyduk. Güvenlik kamerası var. 112, 110 ve 155’i istedikleri anda butonlara basarak arayabiliyorlar." diye konuştu.
Makinenin 500 ekmek kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Açıkel, "Ambalajlanmış ekmeklerimiz makineye yerleştiriliyor. Cihazdan vatandaşlarımız ekmek de satın alabiliyor. Para üstünü de makinemiz 'askıda ekmek bırakmak istiyor musunuz?' diye soruyor. İhtiyaç sahiplerine askıda ekmek bırakmak isteyen vatandaşlarımız istediği kadar ekmeği askıya bırakabiliyor." dedi.
Açıkel, makinenin patentinin belediyeye ait olduğunu, üretip satmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.
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