Belediye patentini aldı, hizmete açıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBelediye patentini aldı, hizmete açıldı
GeriGündem Belediye patentini aldı, hizmete açıldı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
AA
14.08.2018 - 13:35, Son Güncelleme:

Belediye patentini aldı, hizmete açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

"Askıda Ekmek Var" dijitalleşti. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki ihtiyaç sahipleri, "Hilal Kart" ile belediyenin hizmete sunduğu ATM benzeri otomatik ekmek satış makinesinden ekmeklerini alabiliyor.

Sarıkaya Belediyesi çalışanlarınca tasarlanan ve belediye tarafından patenti alınan otomatik ekmek satış makinesi, Baran Caddesi üzerinde hizmete başladı.  İhtiyaç sahibi vatandaşlar, belediye tarafından verilen "Hilal Kart"ı, ATM benzeri ekmek makinesinde okutarak, günlük belirlenen miktarda ekmeklerini alabiliyor. 

Öte yandan "Hilal Kart" sahibi olmayanlar ücret karşılığında ekmek alabiliyor veya askıda ekmeğe bağışta bulunabiliyor. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Askıda Ekmek Var" sosyal sorumluluk projesini dijital ortama taşıdıklarını söyledi. 

Makineyi, ilçe halkının hizmetine sunduklarını ve ihtiyaç sahipleri için "Hilal Kart"ı hazırladıklarını anlatan Açıkel, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bu kartın içerisinde günlük belli ekmek kotası var. Kartı kullanarak ekmeklerini bu makineden ücretsiz alabiliyorlar. Aynı zamanda makine üzerine acil durum butonları koyduk. Güvenlik kamerası var. 112, 110 ve 155’i istedikleri anda butonlara basarak arayabiliyorlar." diye konuştu. 

Makinenin 500 ekmek kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Açıkel, "Ambalajlanmış ekmeklerimiz makineye yerleştiriliyor. Cihazdan vatandaşlarımız ekmek de satın alabiliyor. Para üstünü de makinemiz 'askıda ekmek bırakmak istiyor musunuz?' diye soruyor. İhtiyaç sahiplerine askıda ekmek bırakmak isteyen vatandaşlarımız istediği kadar ekmeği askıya bırakabiliyor." dedi. 

Açıkel, makinenin patentinin belediyeye ait olduğunu, üretip satmayı düşündüklerini sözlerine ekledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Servis midibüsü kazasında skandal! Babasının işi çıkınca…

Minik Saregül'ün çok zor anları

Kadıköy'de 'Eşime bakıyorsunuz' dedi! Sonrası korkunç

Uyuşturucu satıcıları dehşet saçtı! Yaralılar var…