Belediye mi beka mı? Beka derim
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin merkez yönetim kurulunu ‘Cumhur İttifakı ve Yerel Seçimler’ gündemiyle topladı.
Edinilen bilgiye göre Bahçeli, toplantıda 30 büyükşehirin oy oranlarıyla ilgili hesaplamaları anlattı. “Cumhur İttifakı’nın belediye sayısıyla değil, Türkiye’nin bekası için kurulduğunu” söyleyen Bahçeli, partililerinden gelen “Belediye sayılarına ilişkin” eleştirilere yanıt vererek “‘Bana belediye mi, beka mı?’ diye sorarsanız, ben beka ederim” dedi. “Bize neden şu ilçeyi vermediler, bu ilçeyi verdiler” şeklinde tartışmaları doğru bulmadığını dile getiren Bahçeli, İstanbul’daki üç ilçede de iddialı olduklarını söyledi. “Kazanamayız” diyerek, önyargılı yola çıkılamayacağını söyleyen Bahçeli, “İlçeyi kazanamazsak bile çok çalışıp belediye meclis üyeliğini kazanacağız. Sırf Beşiktaşlı olduğum için vermediler, burada çalışacağız. Ne kadar oy alacağımız belli olmaz” görüşünü dile getirdi. Seçim sürecinde, “fitne ve fesat karıştırmak isteyenlerin de çok olacağını” kaydeden Bahçeli, MYK üyelerine “tahriklere kapılmayın” uyarısında da bulundu.
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