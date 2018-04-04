Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Belediye meclisinde arbede! MHP’liler birbirine girdi

    Belediye meclisinde arbede! MHP’liler birbirine girdi

    Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)
    04.04.2018 - 13:38 | Son Güncelleme:

    Manisa’nın Selendi ilçesinde, nisan ayı belediye meclis toplantısında, daimi encümen üyeliği için kendi partilerinin adaylarına oy vermedikleri ileri sürülen MHP’li 2 meclis üyesinden İsmail Başyiğit’e tepki gösterildi. Çıkan arbedede kırılan sol el serçe parmağı hastanede alçıya alınan Başyiğit, partisinin belediye meclis üyeleri Sabri Önder ve Yasin Dumlupınar’dan şikayetçi oldu.

    Selendi Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı, 9 maddelik gündemin görüşülmesi için dün yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra komisyon seçimine geçildi. Komisyon seçimlerinde, 1 yıllığına görev alacak daimi encümen üyeliği için MHP grubu Ahmet Akşehirlioğlu ile Sabri Önder’i, AK Parti grubu Sadettin Gökdeniz’i, CHP grubu ise Mehmet Karataş’ı aday gösterdi. İddiaya göre, 6 AK Parti’li, 1 CHP’li ve 2 MHP’li belediye meclis üyesinin toplam 9 oyuyla AK Parti’li Sadettin Gökdeniz ve CHP’li Mehmet Karataş daimi encümen üyeliğine seçildi.

    PARMAĞI ALÇIYA ALINDI

    MHP’li üyeler, kendi adaylarının seçilmemesi nedeniyle öfkelendi. MHP’liler, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş’la ters düştükleri için diğer adaylara oy verdiklerini ileri sürdükleri, kendi partilerinin meclis üyeleri İsmail Başyiğit ve Feridun Akın’ı bu durumdan sorumlu tuttu. MHP’li meclis üyeleri, bu nedenle Başyiğit’in üzerine yürüyüp, istifa çağrısında bulundu. Bu sırada çıkan arbedeye belediye zabıta memurları ve diğer meclis üyeleri müdahalede bulundu. Başyiğit’in, arbede sırasında sol el serçe parmağı kırıldı. Selendi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Başyiğit’in kırılan parmağı alçıya alındı.

    İsmail Başyiğit, olayın ardından ilçe emniyet amirliğine gidip, partisinin belediye meclisi üyeleri Sabri Önder ve Yasin Dumlupınar’dan şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, Önder ve Dumlupınar’ın ifadelerine başvurdu. Selendi Belediye Meclisi’nin 9’u MHP’li, 6’sı AK Parti’li, 1’i de CHP’li toplam 16 üyesi bulunuyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (04.04.2018)
    daha fazla video için
    Etiketler: Manisa , KAVGA , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri