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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)
18.06.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Belediye meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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Belediye meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

MALATYA'nın Kale ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz (63) arkadaşları ile evinin balkonunda oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu Akdeniz ve arkadaşı Sait Yıldırım (49) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar sonucu yaralandı. Yaralılardan Akdeniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Erdemli Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte evinin balkonunda oturan AK Parti Kale İlçesi Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz'e kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Abdulvahap Akdeniz başından, arkadaşı Sait Yıldırım ise bacaklarından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yere yığılan Abdulvahap Akdeniz, sağlık ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, Sait Yıldırım ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Akdeniz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bacaklarından yaralanan Sait Yıldırım'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Akdeniz'in cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 

SALDIRGAN ARANIYOR

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, av tüfeğiyle ateş eden şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik güçleri, mahallede ve 2 hastanede güvenlik önlemi aldı.

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