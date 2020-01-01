MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBelediye hoparlöründen anons yapıldı... Öğrenciler meydana koştu
GeriGündem Belediye hoparlöründen anons yapıldı... Öğrenciler meydana koştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 01.01.2020 - 12:23,Son Güncelleme:/

Belediye hoparlöründen anons yapıldı... Öğrenciler meydana koştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belediye hoparlöründen anons yapıldı... Öğrenciler meydana koştu

ANTALYA'da, Kumluca Belediyesi, Torosların eteklerinden 7 kamyonla kar getirerek Cumhuriyet Meydanı'na döktü. İlk kez kar gören çocuklar doyasıya oynadı.

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kumluca Belediyesi tarafından ilçenin yüksek rakımlı mahallesi Kuzca'nın Söğüt Cuması mevkiinden 7 kamyonla kar getirildi. 7 kamyon kar, Cumhuriyet Meydanı'na döküldü.

Belediye işçileri, 2 kardan adam yaptı. Ardından belediye hoparlöründen çocuklar için kar anonsu yapıldı.

Kısa süre sonra Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çocuklar kar topu oynadı. Sahilde yaşadıkları için ilk defa kar gören çocuklar bu anların keyfini doyasıya yaşadı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Bizim çocuklarımız karın olduğu yere gidemiyor. Biz de onların ayağına kar getirerek kar özlemlerini getirdik" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle