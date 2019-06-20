Belediye çalışanlarını rahat bırakın
Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, dün seçim çalışmalarını Bahçelievler, Şişli, Üsküdar, Ümraniye, Şile ve Sancaktepe’de sürdürdü.
İmamoğlu, “Partizanlığı söküp atacağız. Hak, hukuk ve adalet arayışına hep birlikte eşlik edeceğiz. Adil bir şehir olacağız. Bu şehrin insanlarıyla yönetmeye geliyoruz bu şehri. Belediye çalışanlarını rahat bırakın. Ben söz veriyorum. Benim dönemimde kimse siyasi çalışma yapmayacak, sadece halka hizmet edecek” diye konuştu.
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