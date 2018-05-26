Belediye bürokratı da başkanla değişecek

2019’dan sonraki dönemde uygulamaya geçirilmesi planlanan hedeflere göre, hesap verebilirliğin gereği olarak belediye meclislerinin denetim gücü arttırılacak. Bunun için denetim mekanizmaları güçlendirilerek belediye şirketleri Belediye Meclis Denetim Komisyonu kapsamına alınacak. Meclis toplantıları ve belediye ihalelerinin internet üzerinden canlı yayınlanması zorunlu hale getirilecek.



Belediyelerin icrai gücü arttırılacak. Bu amaçla yerel yönetimlere yeni yetki ve görevler verilecek. Belediyelerin mali kaynakları güçlendirilecek. Belediye üst yönetimlerinin bağlı kuruluşlar dahil belediye başkanı ile birlikte göreve gelmesi ve ayrılması sağlanacak.