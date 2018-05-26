Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Belediye bürokratı da başkanla değişecek

    Belediye bürokratı da başkanla değişecek

    Erdinç ÇELİKKAN
    26.05.2018 - 02:00 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı AK Parti’nin seçim beyannamesinde önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlerle ilgili hedeflere de yer verildi.

    2019’dan sonraki dönemde uygulamaya geçirilmesi planlanan hedeflere göre, hesap verebilirliğin gereği olarak belediye meclislerinin denetim gücü arttırılacak. Bunun için denetim mekanizmaları güçlendirilerek belediye şirketleri Belediye Meclis Denetim Komisyonu kapsamına alınacak. Meclis toplantıları ve belediye ihalelerinin internet üzerinden canlı yayınlanması zorunlu hale getirilecek.

    Belediyelerin icrai gücü arttırılacak. Bu amaçla yerel yönetimlere yeni yetki ve görevler verilecek. Belediyelerin mali kaynakları güçlendirilecek. Belediye üst yönetimlerinin bağlı kuruluşlar dahil belediye başkanı ile birlikte göreve gelmesi ve ayrılması sağlanacak. 

    Etiketler: Yerel yönetimler , AK Parti , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri