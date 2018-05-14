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    Belediye bu fotoğrafları paylaşıp isyan etti

    DHA
    14.05.2018 - 21:36 | Son Güncelleme:

    Kayseri'nin Bünyan ilçesinde parklarda bulunan oturma bankları ve çocuk oyun gruplarına verilen zarar tepki topladı. Belediye yetkilileri, Parklarımızı bu hale getirenleri kamuoyunun takdirine bırakıyoruz mesajı paylaştı.

    Bünyan ilçesinde bulunan parklarda ortaya çıkan tablo tepki topladı. Parklarda dinlenmek için kullanılması gereken oturma bankları yerlerinden sökülmüş veya tahta kısımları sökülmüş, kırılmış halde bulundu.

    Yine çocukların hoşça vakit geçirmeleri için kurulan oyun grupları da yine sökülmüş, kırılmış yani değişik şekillerde zarar verilmiş halde olunda belediye yetkilileri bu duruma tepki gösterdi.

    Belediye bu fotoğrafları paylaşıp isyan etti

    Belediyenin sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşılarak, Sizlerle birlikte çocuklarımızın eğlenmesi sizlerin dinlenmesi için yaptığımız parklarımızı bu hale getirenleri sizlerin takdirine bırakıyoruz. ifadeleri kullanıldı.

    Belediye bu fotoğrafları paylaşıp isyan etti

     

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    Etiketler: park , kayseri , gündem
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