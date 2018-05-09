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Belediye başkanını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

DHA-İHA
09.05.2018 - 12:47 | Son Güncelleme:

Niğde'de Belediye Başkanını silahla vurarak öldüren zanlı, jandarma tarafından adliyeye çıkarıldı.

Niğde'nin Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ü silahla vurarak öldüren Serkan Teltik'in jandarmadaki ifadesi tamamlandı. Olay sonrasında gözaltına alınan Serkan Teltik, ifadesinin tamamlanmasının ardından jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

Katil zanlısı Teltik'in Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınacak olan ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Belediye başkanını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

NİĞDE'DE ÖLDÜRÜLEN BAŞKANA BELEDİYE ÖNÜNDE VEDA

NİĞDE'de dün geçici işçilik için yaptığı başvuru reddedilen Serkan T. (30) tarafından kurşunlanarak öldürülen merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Partili Hakkı Şengül (45) için cenaze töreni düzenlendi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında belediye binasında meydana geldi. Yeşilgölcük Belediyesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışmak için İŞKUR'a başvuran, ancak yapılan kura çekiminde isminin çıkmadığını öğrenen Serkan T., öfkeyle belediye binasına gitti.

Daha önce kendisini geçici işçi olarak işe alan evli ve 2 çocuk babası Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ün makamına giren Serkan T., belinden tabancasını çıkarıp, tehditler yağdırdı. Daha sonra odasından iterek çıkardığı Hakkı Şengül'ü belediyenin koridorunda 4 el ateş ederek ağır yaraladı. Çağrılan ambulansla Niğde'deki Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Başkan Şengül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan saldırgan Serkan T. ise daha sonra jandarmaya teslim oldu.

Belediye Başkanı Hakkı Şengül için bugün Yeşilgölcük Belediyesi önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, milletvekilleri, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Şengül'ün cenazesi daha sonra cenaze namazı için Kurs Camii'ne götürüldü.

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