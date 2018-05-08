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    Belediye başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

    Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)
    08.05.2018 - 18:46 | Son Güncelleme:

    NİĞDE merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı AK Partili Hakkı Şengül, belediyede çalışan mevsimlik işçinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül hastaneye kaldırılırken, saldırgan Serkan T. jandarmaya teslim oldu. Hakkı Şengül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olay, saat 18.00 sıralarında belediye binasında meydana geldi. Yeşilgölcük Belediyesi’nde mevsimlik işçi olarak çalıştığı öğrenilen Serkan T., hizmet binasının içinde, Belediye Başkanı Hakkı Şengül’e silahlı saldırıda bulundu.

    Belediye binasında büyük panik yaşanırken, vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül, çağrılan ambulansla Niğde’deki Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Başkan Şengül burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kaçan saldırgan Serkan T. ise daha sonra jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Belediye başkanına silahlı saldırıNiğde merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Parti'li Hakkı Şengül, belediyede çalışan mevsimlik işçinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül hastaneye kaldırılırken, saldırgan Serkan T. jandarmaya teslim oldu.
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