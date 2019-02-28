Belediye BaÅŸkanÄ± 'yapÄ±lan canilik' demiÅŸti! YakalandÄ±lar
KÄ±rklareliâ€™nin Ä°nece beldesinde Ã§Ã¶plÃ¼kte 1 kedi ve 5â€™i yavru, 7 kÃ¶pek yakÄ±lmÄ±ÅŸ olarak bulunmuÅŸtu. Belediye BaÅŸkanÄ± Åžahabettin Vardar, yapÄ±lanÄ±n canilik olduÄŸunu belirterek, ''Jandarma ekipleri de iÅŸin takibinde bir daha bÃ¶yle katliamlarÄ±n yapÄ±lmamasÄ±nÄ± temenni ediyorum. Bu yapÄ±lan caniliktir'' demiÅŸti. KÄ±rklareli Valisi Osman Bilgin, valiliÄŸin Twitter hesabÄ±ndan Ä°nece Beldesi'ndeki Ã§Ã¶plÃ¼kte 1 kedi ile 5'i yavru 7 kÃ¶peÄŸi boÄŸazlarÄ±nÄ± keserek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra yakan ateÅŸe veren ÅŸÃ¼phelilerin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Sokak hayvanlarÄ±nÄ± beslemek Ã¼zere Ä°nece Beldesi'ndeki Ã§Ã¶plÃ¼k alana giden Soner Bilgin ve Dilek Tunador, 1 kedi ve 5'i yavru 7 kÃ¶peÄŸi boÄŸazlarÄ± kesilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼kten sonra yakÄ±lmÄ±ÅŸ halde buldu. Ä°kili durumu jandarmaya bildirdi. Kedi ve kÃ¶pekler, jandarmanÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± incelemenin ardÄ±ndan belediye ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶mÃ¼ldÃ¼.
Hayvanseverlerin ÅŸikayeti Ã¼zerine KÄ±rklareli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. SoruÅŸturma sÃ¼rerken KÄ±rklareli Valisi Osman Bilgin, valiliÄŸin Twitter hesabÄ±ndan kedi ve kÃ¶pekleri Ã¶ldÃ¼renlerin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Vali Bilgin, yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Ä°nece beldemizde yaÅŸanan mÃ¼essif olayla ilgili olarak jandarma ekiplerimiz ve ilgili tÃ¼m birimlerimizce yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde, bu vahÅŸeti yapan kiÅŸiler yakalanmÄ±ÅŸ olup, haklarÄ±nda ilgili mevzuata gÃ¶re iÅŸlemler baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi. Olayla ilgili detaylarÄ±n kamuoyuyla daha sonra paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.
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BELEDÄ°YE BAÅžKANI 'CANÄ°LÄ°K' DEMÄ°ÅžTÄ°
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Ä°nece Beldesi Belediye BaÅŸkanÄ± Åžahabettin Vardar, yapÄ±lanÄ±n canilik olduÄŸunu belirterek, "Ã‡ok Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir olay. Nereden geldiÄŸi belli olamayan, beldemize 1,5 kilometre uzaklÄ±kta olan bir bÃ¶lge. Sabah haberim oldu, araÅŸtÄ±rÄ±yoruz. Jandarma ekipleri de iÅŸin takibinde bir daha bÃ¶yle katliamlarÄ±n yapÄ±lmamasÄ±nÄ± temenni ediyorum. Bu yapÄ±lan caniliktir" diye konuÅŸmuÅŸtu.
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