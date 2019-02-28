Belediye BaÅŸkanÄ± 'yapÄ±lan canilik' demiÅŸti! YakalandÄ±lar

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriBelediye BaÅŸkanÄ± 'yapÄ±lan canilik' demiÅŸti! YakalandÄ±lar
GeriGÃ¼ndem Belediye BaÅŸkanÄ± 'yapÄ±lan canilik' demiÅŸti! YakalandÄ±lar
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Gündem
Ali Can ZERAY/KIRKLARELÄ° (DHA)
28.02.2019 - 10:35, Son GÃ¼ncelleme:

Belediye BaÅŸkanÄ± 'yapÄ±lan canilik' demiÅŸti! YakalandÄ±lar

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Belediye BaÅŸkanÄ± 'yapÄ±lan canilik' demiÅŸti! YakalandÄ±lar

KÄ±rklareliâ€™nin Ä°nece beldesinde Ã§Ã¶plÃ¼kte 1 kedi ve 5â€™i yavru, 7 kÃ¶pek yakÄ±lmÄ±ÅŸ olarak bulunmuÅŸtu. Belediye BaÅŸkanÄ± Åžahabettin Vardar, yapÄ±lanÄ±n canilik olduÄŸunu belirterek, ''Jandarma ekipleri de iÅŸin takibinde bir daha bÃ¶yle katliamlarÄ±n yapÄ±lmamasÄ±nÄ± temenni ediyorum. Bu yapÄ±lan caniliktir'' demiÅŸti. KÄ±rklareli Valisi Osman Bilgin, valiliÄŸin Twitter hesabÄ±ndan Ä°nece Beldesi'ndeki Ã§Ã¶plÃ¼kte 1 kedi ile 5'i yavru 7 kÃ¶peÄŸi boÄŸazlarÄ±nÄ± keserek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra yakan ateÅŸe veren ÅŸÃ¼phelilerin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Sokak hayvanlarÄ±nÄ± beslemek Ã¼zere Ä°nece Beldesi'ndeki Ã§Ã¶plÃ¼k alana giden Soner Bilgin ve Dilek Tunador, 1 kedi ve 5'i yavru 7 kÃ¶peÄŸi boÄŸazlarÄ± kesilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼kten sonra yakÄ±lmÄ±ÅŸ halde buldu. Ä°kili durumu jandarmaya bildirdi. Kedi ve kÃ¶pekler, jandarmanÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± incelemenin ardÄ±ndan belediye ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶mÃ¼ldÃ¼.

Hayvanseverlerin ÅŸikayeti Ã¼zerine KÄ±rklareli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. SoruÅŸturma sÃ¼rerken KÄ±rklareli Valisi Osman Bilgin, valiliÄŸin Twitter hesabÄ±ndan kedi ve kÃ¶pekleri Ã¶ldÃ¼renlerin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Vali Bilgin, yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Ä°nece beldemizde yaÅŸanan mÃ¼essif olayla ilgili olarak jandarma ekiplerimiz ve ilgili tÃ¼m birimlerimizce yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde, bu vahÅŸeti yapan kiÅŸiler yakalanmÄ±ÅŸ olup, haklarÄ±nda ilgili mevzuata gÃ¶re iÅŸlemler baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi. Olayla ilgili detaylarÄ±n kamuoyuyla daha sonra paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.

Â

Belediye BaÅŸkanÄ± yapÄ±lan canilik demiÅŸti YakalandÄ±lar

BELEDÄ°YE BAÅžKANI 'CANÄ°LÄ°K' DEMÄ°ÅžTÄ°

Â 

Ä°nece Beldesi Belediye BaÅŸkanÄ± Åžahabettin Vardar, yapÄ±lanÄ±n canilik olduÄŸunu belirterek, "Ã‡ok Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir olay. Nereden geldiÄŸi belli olamayan, beldemize 1,5 kilometre uzaklÄ±kta olan bir bÃ¶lge. Sabah haberim oldu, araÅŸtÄ±rÄ±yoruz. Jandarma ekipleri de iÅŸin takibinde bir daha bÃ¶yle katliamlarÄ±n yapÄ±lmamasÄ±nÄ± temenni ediyorum. Bu yapÄ±lan caniliktir" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Â 

SON 24 SAATTE YAÅžANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (28.02.2019)
daha fazla video iÃ§in
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber

KadÄ±kÃ¶y vahÅŸetinde son dakika geliÅŸmesi... GÃ¶vdesi bulundu

GÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ esaret! Ä°lÃ§ede sadece fÄ±rÄ±nlar aÃ§Ä±k...

Belediye BaÅŸkanÄ± 'yapÄ±lan canilik' demiÅŸti! YakalandÄ±lar

Derste dinledi, harekete geÃ§ti! Ä°Ã§ecek firmasÄ±na bÃ¼yÃ¼k ceza