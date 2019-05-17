Belediye Başkanı ve Meclis üyesinin mazbataları iptal edildi
Elazığ'ın Palu Belediye Başkanı AK Parti'li Efrayim Ünalan'ın ile Kuşadası Belediye Meclis Üyesi seçilen, Erdal Kılınç'ın mazbataları Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edildi.
Elazığ'ın Palu Belediye Başkanı AK Parti'li Efrayim Ünalan'ın, hakkındaki 2 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasının ardından mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.
Palu ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Efrayim Ünalan'ın hakkındaki 2 yıl 6 aylık hapis cezasının geçen 19 Mart'ta 11'inci Yargıtay Ceza Dairesi'nce onanmasının ardından 4 Nisan günü aldığı mazbatası, YSK tarafından iptal edildi. 15 Mayıs'ta YSK tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi:
"Palu Belediye Başkanı seçilen Efrayim Ünalan'ın seçilmeye engel mahkumiyeti bulunduğundan, mazbatasının iptaline, karar örneğinin il ve ilçe seçim kuruluna gönderilmesine karar verilmiştir."
Palu’nun yeni belediye başkanı ise önümüzdeki günlerde belediye meclis üyeleri arasında yapılacak seçimle belirlenecek.
KUŞADASI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ERDAL KILINÇIN MAZBATASI İPTAL EDİLDİ
31 Mart seçimlerinde Kuşadası Belediye Meclis Üyesi seçilen, meslekten ihraç edilen eski öğretmen Erdal Kılınç'ın mazbatası Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edildi.
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan ve Resmi Gazete’de yayınlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen eski öğretmen Erdal Kılınç, geçen 31 Mart seçimlerinde CHP listesinin 10'uncu sırasından Kuşadası Belediye Meclis Üyesi seçilmişti.
YSK'nın, KHK'larla ihraç edilenlerin mazbatasının iptal edilmesi yönündeki kararı sonrasında, Kılınç'ın mazbatası da iptal edildi. Erdal Kılınç'ın yerine, CHP listesinin 18'inci sırasındaki Avukat Ali Akgül görev yapacak.
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