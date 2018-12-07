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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)
07.12.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

Belediye Başkanı ses kaydıyla iddiaları yalanladı: Büyük palavra

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Belediye Başkanı ses kaydıyla iddiaları yalanladı: Büyük palavra

ANTALYA'da, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kapsamında kentin birçok noktasına yerleştirilen kameralar ile trafik kurallarına uymayanlara ceza kesildiğine yönelik sosyal medyada paylaşılanların doğru olmadığı anlaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de sosyal medyada EDS'nin hayata geçtiğine yönelik 2 ses kaydını paylaşarak, iddia için "Büyük palavra" dedi.

Kara yollarında güvenliği sağlamak, kazaları önlemek, kural ihlallerini tespit etmek amacıyla başlatılan EDS'nin Antalya'da da hayata geçirilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nce yaklaşık 1 yıl önce çalışma başlatıldı. Antalya emniyeti ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında birçok kavşak ve üst geçit kameralarla donatıldı. Antalya'da, son günlerde, sosyal medyada 1 Aralık'tan itibaren EDS üzerinden sürücülere ceza yazıldığı gündeme getirildi. Birçok kişi, '1 Aralık'tan itibaren Elektronik Denetleme Sistemi'ne geçilmiştir. Çevre yolunda hız 70, TEDAŞ kavşağından Aksu çıkışına kadar 80, ayrıca telefon emniyet kemeri, sigara içmek gibi hallerde araçta görüntünüz alınıyorsa ceza yazılıyor' yazılı paylaşımı birbirine gönderdi. Ancak emniyet yetkilileri, paylaşımın doğru olmadığını aktardı.

BİNANIN İNŞAATI BİTTİĞİNDE SİSTEM DEVREYE GİRECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce projesi yürütülen EDS, yakın zamanda hayata geçirilecek. Kentin belirli noktalarında uygulanması planlanan sistemle trafiğin daha sistematik hale getirilmesi planlanıyor. Uncalı'daki inşaat çalışmaları devam eden Antalya Emniyet Müdürlüğü çatısı altında oluşturulan Antalya Trafik İzleme ve Kontrol Merkezi'nin (ATKOM) çalışmalarının yürütüleceği EDS ile sürücülere ceza kesildiğine yönelik iddialar yalanlandı. Ancak Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sistemin henüz hayata geçmediğini, paylaşımların 'şehir efsanesi'ne dönüştüğünü aktardı.

70 KAVŞAKTA UYGULANACAK

'Akıllı trafik' uygulamaları kapsamında hizmet verilecek uygulama, il merkezinde 70 kavşakta akıllı kavşak ve akıllı trafik uygulamaları ile ilçelerde 100 kavşakta akıllı trafik uygulamalarını kapsıyor. Kavşaklara konulacak kameralarla araç yoğunlukları tespit edilecek ve kavşakların sinyal süreleri belirlenecek. Böylelikle kavşaklarda itfaiye, ambulans gibi araçların da öncelikli geçişi sağlanabilecek. Belediyenin kurduğu sistemden Antalya Emniyet Müdürlüğü'nce de yararlanılarak, birçok denetim yapılabilecek.

BAŞKAN TÜREL SES KAYDINI PAYLAŞTI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de sosyal medyada EDS'nin hayata geçtiğine yönelik 2 ses kaydını paylaşarak, kent sakinlerinden bu kişilere inanmamasını istedi. Başkan Türel, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 'Daha binası bitmemiş TEDES-EDS'nin hizmete girerek ceza kestiği yalanını sosyal medyada gezdirenler klasik seçim iftiralarına başlamış. Büyük palavra' notunu paylaştı. Türel, ayrıca ses kaydı yapan kişinin şivesiyle 'İşte bu ses kaydı doğru, yayabiliriz argadaşlar' diye yazdı.

'BU MANİPÜLASYONA KANMAYIN'

Öte yandan 2 hafta önce de yine sosyal medyada, polislerin gizlenerek, radar uygulaması yaptığına yönelik paylaşımda bulunulmuştu. Paylaşılan fotoğrafta, üst geçitteki görevlinin elindeki cihazı araçlara yöneltirken, yanındaki başka görevlinin de not tuttuğu görüldü. Emniyet yetkilileri, bu paylaşımın gerçek olmadığını belirterek, "Bu manipülasyona kanmayın. El tipi radar cihazları bugüne kadar Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde hiç yer almamış olup personelimiz tarafından da kullanılmamaktır" demişti.

 

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