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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KOCAELİ (İHA)
24.10.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Belediye başkanı görür görmez durdurdu! 'İşini bu şekilde yapıyorsan yapma...'

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Belediye başkanı görür görmez durdurdu! 'İşini bu şekilde yapıyorsan yapma...'

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde makam aracıyla seyir halindeyken önündeki özel halk otobüsünün durakta bekleyen yolcuyu almadığını gören belediye başkanı, aracı durdurup sürücüye tepkisini gösterdikten sonra cezai işlem yapılması talimatı verdi. Başkanın dolmuş şoförüyle yaşadığı diyalog ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Fatih Caddesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede düzenlenen bir programa gitmek üzere aracıyla seyir halindeyken, bir özel halk otobüsünün durakta bekleyen bir yolcuyu almadığını gördü. Duruma tepki gösteren Çiftçi, aracı ile otobüsü durdurup sürücüye tepki gösterdi.

OTOBÜSÜ DURDURUP ŞOFÖRE TEPKİ GÖSTERDİ

Aracı ile durdurduğu otobüse binan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, dolmuş şoförüne durakta bekleyen kadının el sallamasına rağmen neden otobüsü neden durdurmadığını sordu. Sürücü ise duraktaki kadının yolculardan birinin arkadaşı olduğunu ve başka bir dolmuşa bineceği için almadığını söyledi. Cevap karşısında sinirlenen Çiftçi, araç içerisindeki yolculara, “Sizden herhangi birisi böyle bir şey söyledi mi” diye sorduğu soruya "Hayır" cevabını alınca, “Arkadaşlar plakasını alın, işlemini yapın. Bizzat şikâyetçi 'Bünyamin Çiftçi' diye de yazın. Böyle bir şey yapamazsınız. Oradaki bayanın elinde eşya var. Siz durmak zorundasınız. Sizin göreviniz, sizden hizmet alan vatandaşa düzgün bir hizmet vermektir. Ben görmesem birisi bana söylese ben inanmam. Ama ben gözlerimle gördüm. Bakın siz yanlış yapıyorsunuz. Hepimiz ölüp gideceğiz, hesap vereceğiz. Bu kul hakkıdır” dedi.

“İŞİNİ BU ŞEKİLDE YAPIYORSAN, YAPMA”

Dolmuş şoförünün, “Ben bir daha bu direksiyona binmem. İşimi bırakacağım” şeklindeki çıkışına cevap veren Çiftçi, “Binme kardeşim. İşini bu şekilde yapıyorsan yapma” diyerek sürücünün cezalandırılması talimatını verdi. Sürücüyle, başkanın yaşadığı diyalog ise bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde başkanın araca binmesi ve sürücüye tepki gösterdiği anlar yer alıyor.

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