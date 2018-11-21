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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.11.2018 - 17:12, Son Güncelleme:

Belediye Başkanı çileden çıktı! Talimatı verdi: Görevden alın...

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Belediye Başkanı çileden çıktı! Talimatı verdi: Görevden alın...

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2019 yılı bütçesini taslak bütçe kitapçığına yanlış yazılmasının ortaya çıkmasının ardından çileden çıktı. Başkan Gürkan, '283 milyon 508 bin lira yapması lazım, siz buraya 283 milyon 500 lira yazıyorsunuz. Alın bunu da görevden. Oyun mu oynuyoruz burada?' dedi.

Edirne Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı 2. birleşimi meclis salonunda Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında gerçekleşti. Bütçe maddeleri taslak bütçe kitapçığından tek tek okunduktan sonra meclis üyelerinin onayına sunuldu.

YANLIŞ YAZILDIĞI ANLAŞILDI

Bütçe kitapçığını okuyan görevlinin uyarısı üzerine toplam bütçenin taslak bütçe kitapçığına yanlış yazıldığı anlaşıldı.  Toplantıda yer alan yazı işleri müdürlüğü görevlilerine durumun nedenini soran Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bizde 500 olarak onaylıyorduk bak. 508 değil mi bu? Buraya 500 yazmışsınız, kim yazdı bunu? Ben yazmadığıma göre biriniz yazdı, kim yazdı bunu?" diye sordu.

"SEMİH BEY FARK ETMESE NE OLACAK?"

Görevlinin "Biz yazmışız başkanım" cevabı üzerine Gürkan, "Biz kim, kim biz? Evladım bak 238 milyon 508 bin liraya 45 milyon lira daha ekliyorsunuz ne yapıyor? 283 milyon 508 bin lira yapması lazım, siz buraya 283 milyon 500 lira yazıyorsunuz. Bize de 283 milyon 500 bin lira olarak onaylatıyorsunuz. Semih Bey fark etmese ne olacak? Bütçe, bu şekilde onaylanmış oluyor." dedi.

'GÖREVDEN ALIN' TALİMATI

Yazı işleri görevlileri özür diledi ancak Gürkan görevliyi işaret ederek "Alın bunu da görevden. Oyun mu oynuyoruz burada." dedi. Bunun üzerine görevli salondan ayrıldı.

Toplantıda Edirne Belediyesi 2019 yılı bütçesi 283 milyon 508 bin lira olarak oy birliğiyle kabul edildi.

 

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