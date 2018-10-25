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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
25.10.2018 - 13:27, Son Güncelleme:

Belediye anons yaptı! Herkes oraya koştu

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Bartın'ın Amasra ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Belediyeden anons yapılarak, şiddetli rüzgara karşı tedbirli olunması istenirken, vatandaşlar limanda yükselen dalgalarla selfie çekti.

Bartın Amasra'da, saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da kayalara çarpan dalgaların boyu, yer yer 5 metreyi buldu. Mendireği aşan dalgalar, liman içine kadar geldi. Limanda yükselen dalgaları arkalarına alanlar ise cep telefonlarının kameralarıyla selfie çekti. Hava koşulları, deniz ulaşımını da etkiledi. Çok sayıda balıkçı teknesi ve yük gemisi büyük limana getirildi. Amasra Belediyesi'nce anons yapılarak, şiddetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

TURİSTLERİN 3 METRE DALGADA TEHLİKELİ EĞLENCESİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle kabaran dalgalar turistlerin eğlencesi oldu.  Alanya ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar özellikle sahil kesimlerinde dalgaların yükselmesine sebep oldu. Sezonun son günlerini yaşayan sahillerde daha çok güneşlenmeyi tercih eden turistler, zaman zaman yüksekliği 3 metreyi bulup sahile vuran dalgaları da kaçırmadı. İncekum plajında dalgaların arasına giren turistler, bol bol fotoğraf çektirdi. Zaman zaman bir anda gelen dalgalar arasında zor anlar yaşayan turistler, her şeye rağmen dalgalı denizin tadını çıkarmaya çalıştı. Denize girmeye cesaret edemeyenler ise puslu ve kapalı havada kumlarda yürümeyi tercih etti.

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