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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
17.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Belarus’a FETÖ teşekkürü

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Belarus’a FETÖ teşekkürü

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, FETÖ ile mücadele konusunda Belarus’a teşekkür ederek, “Belarus bu mücadelede bizi yalnız bırakmamış, gerekli adımları atmaktan kaçınmamış, FETÖ bağlantılı derneklerin tasfiyesini sağlamıştır” dedi. Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Beştepe’de yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında şunları söyledi.

GELECEĞE YÖNELİK ADIMLAR

“2016 yılında Belarus’u ziyaret eden ilk Cumhurbaşkanı olmuştum. Lukaşenko da muhtelif başka ziyaretler de yapmakla birlikte Türkiye’ye 23 yıl sonra ilk kez devlet başkanı düzeyinde resmi ziyaret gerçekleştirmektedir. Görüşmelerimizde Türkiye-Belarus arasında siyasi, askeri, ekonomik, ticari kültürel tüm konuları ele alma fırsatı bulduk. Geleceğe yönelik ne gibi adımlar atacağız, değerlendirme fırsatı bulduk. 27 yıldır ilişkilerimiz ortak anlayış, karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde devam etmektedir.

HEDEFİMİZ 1.5 MİLYAR DOLAR

Ticaret hacmimiz gelişme eğiliminde. 2016’da 1 milyar dolar hedefini belirledik ama hedefe ulaşamadık. Daha fazla çalışılması gereğini de ortaya koyduk. Yeni hedefimiz 1.5 milyar dolarlık bir hedef. Türkiye ve Belarus bunu gerçekleştirebilecek bir imkâna sahiptir. İş dünyamızın temsilcilerini teşvik etmeyi sürdürebiliyoruz. Son örneğini dün Kırıkkale’de Belarus-Azerbaycan ortak yatırımı ile açılan traktör fabrikası teşkil etmiştir. İlk üretim bu ay içinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bilim ve teknoloji alanında imzalanan anlaşma ve Antarktika’daki bilimsel işbirliği anlaşması işbirliğimizin göstergesidir. Belarus’ta Türk kültürü ve Türkçe’ye olan ilgi ve Belaruslu turistlerin en çok tercih ettikleri ülkelerden birinin Türkiye olması memnuniyet vericidir. Vizesiz seyahat imkânıyla 2016 yılında 113 bin olan misafirlerimizin sayısı 2018’de 245 bine ulaşmıştır. Bu ayın sonunda turizm karma komisyonu toplantısı ile bu sayının daha da artacağına eminim.

FETÖ ile mücadele de görüşmelerde yer aldı. Belarus bu mücadelede bizi yalnız bırakmamış, gerekli adımları atmaktan kaçınmamış, FETÖ bağlantılı derneklerin tasfiyesini sağlamıştır. Belarus makamlarına gösterdikleri hassasiyet ve örnek duruş sebebiyle teşekkür ediyorum.” 

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