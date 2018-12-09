Beklenen yasa ocak ayında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBeklenen yasa ocak ayında
GeriGündem Beklenen yasa ocak ayında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
09.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Beklenen yasa ocak ayında

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Beklenen yasa ocak ayında

Yeni Hayvan Hakları Yasa Teklifi’nin aralık boyunca sürecek 2019 bütçe görüşmelerinden sonra kanunlaşacağı öngörüldü.

AK Parti yöneticileriyle bakanlıkların, hayvan hakları derneklerinin temsilcileriyle yaptığı seri toplantıların ardından görüş ayrılıklarının ortak bir noktada buluşması için formül aranıyor. Teklifle birlikte çözülecek 4 başlık ise şöyle:

BARINAK BÜTÇESİ

Hayvan barınaklarının sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde inşa edilmesi ve işletilmesi için 5 milyar lira gerektiği dile getirildi. Barınakların belediyelere bırakılması yerine, merkezi bütçeden kaynak aktarılarak ilgili bakanlığın sorumluluğuna verilmesi gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hem hayvan barınaklarına hem de Milli Parklara talip olduğu öğrenildi. Düzenlemenin bu yönde yapılıp yapılamayacağı tartışılıyor.

Beklenen yasa ocak ayında

HAPİS CEZASI

Verilecek hapis cezaları tartışılıyor. Sahipli veya sahipsiz ayrımı kaldırılarak, tüm hayvanlara işkence yapan veya öldürenlere hapis cezası verilmesine ilişkin madde de tartışmaya neden oldu. 4 aydan 4 yıla kadar öngörülen hapis cezası, halen yürürlükte olan İnfaz Kanunu açışından tartışma yarattı. Kanunda insanlara karşı işlenen suçlardan bazılarına hapis cezası uygulanmazken ‘uygun bir oran’ belirlenmeye çalışılıyor. Konunun İnfaz Kanunu’nda yapılması düşünülen bütüncül değişiklik kapsamında ele alınması değerlendiriliyor.

HAYVANLARA TECAVÜZ

Üretim amaçlı kullanılan hayvanlara yönelik kötü muamele ve işkenceye ilişkin cezalar da bu kapsamda değerlendiriliyor. Özellikle hayvanlara tecavüz suçuna verilecek ceza da başka bir tartışma konusu oldu. Bu suçun bir defa veya birden fazla işlenmesi durumunda cezanın oranı tartışılıyor. Bu suçun nasıl saptanacağı, taşrada husumet gibi nedenlerle haksız suçlamaların önüne nasıl geçileceği önemli bir başlık oldu.

SAVCILIK TALEBİ

Hayvan hakları derneklerinin yöneticileri, hayvanlara yönelik suçlarda savcıların şikâyeti üzerine doğrudan harekete geçmesini istedi. Ancak Adalet Bakanlığı yetkilileri, sadece bir ilçede bir yılda bin 500 hayvana kötü muamele şikâyeti geldiğini, bu ihbarları değerlendirecek kadroları olmadığını dile getirdi. Gerçekleşen toplantılarda bu konuda yapılacak düzenlemeyle ilgili de ara formül geliştirilmeye çalışılıyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (09.12.2018)
daha fazla video için
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

O savcıya sert tepki... 'Sana ne oluyor? Sen kimsin?'

O profesör görevden alındı

Daha 1 hafta önce evlenmişlerdi! Vali Yardımcısına acı veda….

Ve ‘Çingene Kızı’ mozaiği törenle ziyarete açıldı