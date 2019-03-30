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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.03.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Beklenen buluşma gerçekleşti! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sözleri

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İstanbul'da seçim broşürü dağıtırken sözlü tacize maruz kalan Yusuf Özoğul, TRT'nin Dolmabahçe'deki özel yayını öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan, anneannesinin ölümü nedeniyle başsağlığı dilediği Yusuf'a "İyi ki varsın" dedi.

AK Parti'nin seçim broşürlerini dağıtırken, İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'ın sözlü tacizine maruz kalan Yusuf Özoğul'un yaşadıkları, sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Tepki çeken gelişmeleri memleketi Bayburt'ta anneanesinin cenazesinde öğrenen Yusuf, Cumhurbaşkanlığı'ndan davet aldı.

"İstanbul'a doğru yola çıkacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşma fırsatı bulduğunu dile getiren Özoğul, "Tek dileğim buydu." dedi.

Dileği kabul olan Yusuf Özoğul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe'deki program öncesi bir araya geldi. Cumhurbaşkanı, Özoğul'a başsağlığı diledi.

PROGRAMDA YUSUF SORUSUNA CEVAP VERDİ

Katıldığı programda Yusuf Özoğul'a ilişkin görüntülerin izletilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Maşallahı var... Meral Hanım'ın yandaşları bu ama öbür tarafta Yusufumuzun duruşu bu. Kaldı ki Yusuf'un da bugün bir defin olayı vardı. Yanılmıyorsam amcası rahmetli oldu Bayburt'ta onun cenazesine gitti. Arkadaşlar da onu bu akşam buraya davet ettiler, bu akşam da çıktı buraya geldi. Şimdi bir şey var, o partisinin, mensubu olduğu partinin bir defa broşürünü dağıtıyor. Bu bizim gençlik yıllarında yaptığımız şey. Ben tabii Yusuf'u bu sebepten gerçekten şahsım, partim, milletim adına kutluyorum. Demek ki lise mezunu da olarak bizim böyle gençlerimiz var ve Yusuf'un yaptığı, o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete verilen bir ahlak dersidir. Tam bir ahlak dersi verdi. Bundan tabii Bayan Meral'in de ders alması lazım. Senin yandaşların bunlar ama öbür tarafta işte Yusuf, o da bu. Alırsın almazsın, olayı makarnaya niye getiriyorsun? Makarna işi AK Parti'nin işi değil ki makarna işi CHP'nin işi. Milleti onlar 'göbek kaşıyan', 'makarnacılar' diye yaftalayanlar onlar. Bizim parti olarak belediyelerimiz olarak biz her yerde fakir fukaraya, garip gurebaya her türlü yiyecek, içecek, giyecek bugüne kadar dağıtmışızdır bundan sonra da dağıtırız. Bu bizim sosyal belediyecilik anlayışımızın gereğidir."

Bu anlayışın manifestolarında da yer aldığını kaydeden Erdoğan, "Onlar bu işlerden anlamazlar. Bunu kalkar Meral Hanım okşar, 'Sen iyi cevap verdin'. Yusuf da ona bir siyasi ahlak dersi verdi. Elhamdülillah bizim demek ki Yusuflarımız var. O da Yusuf olarak hangi Yusuf'un izinden gittiğini biliyor. Onun için gözlerinden öpüyorum." şeklinde konuştu.

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