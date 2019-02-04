Beklendiklerini hissettirin

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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EĞİTİM SERVİSİ  
04.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

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15 günlük yarıyıl tatilinin ardından 2018-2019 eğitim yılının ikinci dönemi, yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmenle başladı. Eğitimin ikinci yarıyıl dönemi 14 Haziran Cuma günü tamamlanacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül Pazartesi başlayacak.   

İkinci dönem, ortaokul öğrencileri ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran’da düzenlenecek. 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.     

ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavları da haziranda olacak. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran’da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile yabancı dil oturumu 16 Haziran’da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart’ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. Sınav sonuçları 18 Temmuz’da açıklanacak.             

BAKAN SELÇUK’TAN ÖĞRETMENLERE

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan dün yaptığı paylaşımda, 2018-2019 eğitim yılının ikinci dönemi için bir mesaj yayınladı. Selçuk, öğretmenlere yönelik paylaşımında, “Meslektaşlarımdan ricam; yarın sınıfların kapısını çalacak çocuklarımızı ‘beklendiklerini’ hissettirerek karşılamaları” dedi. 

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